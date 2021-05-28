Сергей Дорош выступил в Москве с докладом о патриотизме

В столице прошло заседание Палаты молодых законодателей при Совете Федерации



В заседании участвовала председатель СФ Валентина Матвиенко, ряд сенаторов. На пленарном заседании с докладом о патриотическом воспитании подрастающего поколения выступил зампред межрегионального комитета Народного Хурала Бурятии Сергей Дорош.



В своем докладе Сергей Дорош сообщил, что в Бурятии существует целый комплекс мероприятий по патриотическому воспитанию. Он реализуется в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан в Республике Бурятия» Государственной программы Республики Бурятия «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики».



Как пояснил Сергей Дорош, это позволяет на постоянной основе проводить много мероприятий патриотической направленности. В том числе, приуроченные ко дням воинской славы и другим памятным и юбилейным датам России и Республики Бурятия: День защитника Отечества, День памяти воинов-интернационалистов, «Лица Победы», «Свеча памяти», «Блокадный хлеб», «Вахта памяти», «Бессмертный полк», «День неизвестного солдата», «Память победы», молодежно-патриотическая акция «Георгиевская ленточка» под девизом «Мы помним, мы гордимся!», «Золотые звезды Бурятии», акции «Ветеран живет рядом», «Открытка ветерану», тематические книжные, мультимедийные и фотовыставки, музейные экспозиции, концерты, смотры и другие.



Кроме того, Сергей Дорош внес ряд предложений. В частности, по его мнению, необходим федеральный закон, формирующий единый системообразующий подход к регулированию отношений в сфере патриотического воспитания граждан как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации.



Сергей Дорош предложил предусмотреть в системе среднего образования дополнительные часы для более глубокого изучения подрастающим поколением истории страны в период Великой Отечественной войны. В докладе политика также прозвучала мысль о дальнейшем развитии волонтерского движения, которое уже доказало свою эффективность в деле гражданско-патриотического воспитания.



Фото: «Номер один»

