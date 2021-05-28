Вячеслав Дамдинцурунов ответил на «неудобные вопросы» блогера

Министр спорта Бурятии принял участие в информационной интернет-дуэли
Министр спорта и молодежной политики Бурятии, участник предварительного голосования «Единой России» Вячеслав Дамдинцурунов ответил на вызов известного блогера Кима Харганова. Ранее в паблике «Бурятия онлайн» было опубликовано видео, в котором блогер задал министру «неудобные вопросы». Ким Харганов интересовался, почему Вячеслав Дамдинцурунов намерен баллотироваться в депутаты Госдумы, покинет ли он Бурятию, не «заглохнут» ли начатые при нем проекты минспорта республики и какова его предвыборная программа и планы в случае избрания.
Недавно в сети появился ответный ролик Вячеслава Дамдинцурунова, который набирает популярность у пользователей сети. В числе прочих роликом поделился популярный в республике паблик «Весь Улан-Удэ».
Отвечая на вопрос о планах в случае избрания депутатом Госдумы, министр рассказал о готовящемся законопроекте, направленном на поддержку молодых специалистов. Закончить черновой вариант документа министр намерен к концу лета, и в случае своего избрания будет продвигать его в Госдуме.
- При правильной реализации проект позволит подойти к решению сразу нескольких важных проблем: к миграции сельского населения и населения восточных регионов страны; проблемы трудоустройства по специальности выпускников высших и средних специальных учебных заведений; проблемы обеспечения сельских и отдаленных территорий специалистами, в том числе – врачами, учителями, тренерами, соцработниками. Речь о самом широком круге специалистов, в котором мы остро нуждаемся. Кроме того, нужно решать жилищные проблемы, проблемы развития социальной инфраструктуры и многие другие, - рассказал Вячеслав Дамдинцурунов.
Цель проекта – создать систему, которая позволит молодым специалистам получить достойную работу, даст возможность вести бизнес, не выезжая за пределы региона.
- Нужно создать реальные преимущества тем, кто готов работать в сельской местности, в отдаленных регионах нашей страны. Чтобы не из Бурятии люди ехали в другие города, а к нам стремились попасть, - говорил Вячеслав Дамдинцурунов.
Кроме того, министр спорта заявил, что даже если население республики проголосует за него на грядущих выборах, Бурятию он покидать не собирается.
- Читаю комментарии с соцсетях и вижу, что многие ставят знак равенства между моим возможным избранием в Госдуму и отъездом из республики. Кто-то, наверное, даже радуется, что я уеду с глаз долой, хотя выборы еще далеко и борьба предстоит совсем не легкая. Я отвечу цитатой из песни Высоцкого: «Не волнуйтесь - я не уехал, и не надейтесь – я не уеду», - заявил Вячеслав Дамдинцурунов.
Что касается развития спорта, то здесь министр уверен, что начатое им дело продолжит жить. Напомним, с момента вступления его в должность в Бурятии снова стали проводиться российские и международные соревнования, начали строиться крупные спортивные объекты.
- В том, что мои проекты не будут забыты и работа продолжится при любом раскладе, я не сомневаюсь. За три года в министерстве удалось создать отличную команду. И если бы было иначе, то я был бы плохой руководитель. Мне есть кому передать полномочия, и я на 100% уверен в этом человеке. Да и сам я днем и ночью буду рядом, - отметил Вячеслав Дамдинцурунов.
О том, станет ли Дамдинцурунов кандидатом от «Единой России» на предстоящих выборах депутатов Госдумы, станет известно в середине июня, когда пройдет съезд партии. Предварительное партийное голосование в разгаре, и продлится оно до 30 мая включительно. В этом году оно проводится в электронном формате. Чтобы оставить свой голос, нужно зарегистрироваться с помощью учетной записи на Госуслугах на сайте https://pg.er.ru/, причем, сегодня последний день, когда можно это сделать.
Фото: соцсети
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