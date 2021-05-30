30.05.2021
Стивен Сигал будет защищать Байкал

Стивен Сигал будет защищать Байкал

Актер вступил в партию "Справедливая Россия - За правду"

Актер и спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал стал членом партии "Справедливая Россия - За правду". По словам актера, его приоритетами станут борьба с экологическими преступлениями и защита озера Байкал, пишет ТАСС.

Сигал также выступил с призывом демилитаризации космоса, подчеркнув, что его крайне беспокоит эта проблема.

На заседании палаты депутатов в субботу председатель справороссов Сергей Миронов вручил Сигалу партийный билет. Ранее он был членом партии "За правду" (22 февраля объединилась со "Справедливой Россией" и "Патриотами России"), сообщает издание.

Фото: pixabay.com
Байкал
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