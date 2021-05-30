В последний день предварительного голосования жителей Бурятии приглашают сделать свой выбор

Предварительное голосование «Единой России» в этом году проходит в электронном формате



Оно началось 24 мая и заканчивается сегодня, 30 мая, в 20:00. Чтобы принять в нем участие, нужно быть зарегистрированным на сайте



Ряд публичных политиков, участников праймериз уже призвали жителей использовать последний шанс поучаствовать в голосовании. Среди них – депутат горсовета Улан-Удэ, известный бизнесмен Денис Гармаев.



- Дорогие земляки, сегодня последний день предварительного голосования на сайте pg.er.ru. Хотелось бы вас попросить, чтобы вы нашли пару минут и отдали свой голос человеку, который вам больше понравился, который в дальнейшем, в случае победы на выборах, будет защищать интересы нашей республики в Государственной Думе, - сказал он. - Я тоже участвую в предварительном голосовании, но не прошу голосовать именно за меня. Просто огромная просьба отдать голос человеку из этого списка, который вам понравится. Последний день, друзья, давайте проголосуем!



Напомним, помимо Дениса Гармаева, в предварительном голосовании участвуют министр спорта и молодежной политики Вячеслав Дамдинцурунов, Герой труда России, управляющий директор Улан-Удэнского авиазавода Леонид Белых, действующий депутат Госдумы Николай Будуев, вице-спикер Народного Хурала Татьяна Мантатова и другие. Всего на предварительное голосование выдвинулись 21 человек по списку и 10 по одномандатному округу.



На данный момент число проголосовавших, по данным оргкомитета по организации и проведению предварительного голосования, составило около 50 тысяч человек. При этом, на сайте



Фото: «Номер один»



Оно началось 24 мая и заканчивается сегодня, 30 мая, в 20:00. Чтобы принять в нем участие, нужно быть зарегистрированным на сайте https://pg.er.ru/ . Те, кто это сделал, до конца дня еще могут оставить свой голос за того или иного кандидата. По итогам предварительного голосования будет приниматься решение о том, кто пойдет на выборы депутатов Госдумы в сентябре этого года при поддержке партии власти.Ряд публичных политиков, участников праймериз уже призвали жителей использовать последний шанс поучаствовать в голосовании. Среди них – депутат горсовета Улан-Удэ, известный бизнесмен Денис Гармаев.- Дорогие земляки, сегодня последний день предварительного голосования на сайте pg.er.ru. Хотелось бы вас попросить, чтобы вы нашли пару минут и отдали свой голос человеку, который вам больше понравился, который в дальнейшем, в случае победы на выборах, будет защищать интересы нашей республики в Государственной Думе, - сказал он. - Я тоже участвую в предварительном голосовании, но не прошу голосовать именно за меня. Просто огромная просьба отдать голос человеку из этого списка, который вам понравится. Последний день, друзья, давайте проголосуем!Напомним, помимо Дениса Гармаева, в предварительном голосовании участвуют министр спорта и молодежной политики Вячеслав Дамдинцурунов, Герой труда России, управляющий директор Улан-Удэнского авиазавода Леонид Белых, действующий депутат Госдумы Николай Будуев, вице-спикер Народного Хурала Татьяна Мантатова и другие. Всего на предварительное голосование выдвинулись 21 человек по списку и 10 по одномандатному округу.На данный момент число проголосовавших, по данным оргкомитета по организации и проведению предварительного голосования, составило около 50 тысяч человек. При этом, на сайте https://pg.er.ru/ зарегистрировалось около 70 тысяч человек.Фото: «Номер один»