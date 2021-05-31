Генпрокуратура обнаружила нарушения прав предпринимателей в ТОРах

Как устранить бюрократические препоны, решали на межведомственном совещании





Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов принял участие в межведомственном совещании с участием Генеральной прокуратуры России, полномочного представителя президента РФ в ДФО и Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики во Владивостоке.

Как сообщили в пресс-службе правительства республики, основным вопросом заседания стало снижение административного давления на бизнес, повышение инвестиционной привлекательности Дальнего Востока путем совершенствования контрольно-надзорной деятельности. В ходе заседания Алексей Цыденов выступил с докладом на тему «О соблюдении требований экологического законодательства (вода, воздух) в части обеспечения безопасной среды.Ранее Генеральной прокуратурой России было проанализировано состояние законности при реализации проектов в преференциальных режимах территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) и свободного порта Владивосток. Отмечая значительный экономический эффект от создания ТОРов, в надзорном ведомстве отметили, что серьезной проблемой их развития являются различные бюрократические препоны.«Практически во всех субъектах контролирующими органами нарушаются специальные требования к проведению проверок юридических лиц, работающих в пределах территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток. В ряде случаев не обеспечивалось надлежащее функционирование объектов инфраструктуры территорий с преференциальными экономическими режимами, а также бюджетное финансирование на их создание», - сообщили в прокуратуре.По итогам совещания участники выработали комплекс мероприятий по развитию территорий опережающего развития и Свободного порта «Владивосток», противодействию нарушениям прав инвесторов и укреплению законности в данной сфере.Фото: пресс-служба правительства Бурятии