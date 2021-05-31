Вячеслав Дамдинцурнов обошел ближайшего конкурента на 37 тысяч голосов

Министр спорта Бурятии победил на предварительном голосовании «Единой России»



Эффектную победу в предварительном голосовании «Единой России» одержал министр спорта и молодежной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов. Его выдвижение по одномандатному округу на предстоящих выборах в Госдуму РФ поддержали 42086 жителей республики. Он ушел в отрыв от ближайшего соперника – депутата горсовета Улан-Удэ Дениса Гармаева – на 37495 голосов, почти в 11,5 раза.



Не такой большой отрыв у лидеров предварительного голосования по партийному списку. Герой труда России, управляющий директор Улан-Удэнского авиазавода Леонид Белых набрал 28684 голоса. Депутат Госдумы РФ и член Центрального штаба ОНФ Николай Будуев - 20977 голосов. Вице-спикера Народного Хурала Татьяну Мантатову поддержали 10425 жителей Бурятии. За депутатов республиканского парламента Игоря Марковца и Инну Ивахинову проголосовало, соответственно, 6748 и 5417 избирателей.



Вячеслав Дамдинцурунов поблагодарил всех земляков, принявших участие в праймериз, и, конечно, тех, кто голосовал за него.



- Уверен, что с вашей помощью наша команда завоюет доверие большинства избирателей республики и будет эффективно представлять ее интересы. Спасибо всем, кто поддержал меня своими голосами. Обещаю, что в случае избрания буду решать проблемы Бурятии упорно и результативно. Наша общая победа – впереди, - заявил будущий кандидат в Госдуму РФ.



Впервые в Бурятии предварительное голосование проходило только в электронном формате - без счетных участков и бумажных бюллетеней. Это обеспечивает максимальную честность при подсчетах. Вопреки прогнозам политических оппонентов «Единой России», активность жителей республики была очень высокой - за неделю с 24 по 30 мая проголосовало свыше 51 тысячи человек.



Для сравнения: в соседнем Забайкальском крае в праймериз приняло участие 41294 избирателя.



Предвыборный съезд «Единой России» состоится 19 июня. На нем будут официально выдвинуты кандидаты по одномандатным округам и партийным спискам.



Фото: «Номер один»



