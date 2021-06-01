Глава Минимущества Бурятии лишилась первого зама

Марина Коротич уволилась по собственному желанию
Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал постановление об освобождении Марины Коротич от должности первого заместителя министра имущественных и земельных отношений - председателя Комитета земельно-имущественной политики и землепользования. Как следует из документа, чиновница написала заявление об увольнении по собственному желанию. Она перестает работать с сегодняшнего дня.
Справка
Марина Коротич родилась 27 февраля 1973 года в Улан-Удэ. В 1999 году окончила Российскую правовую академию Министерства юстиции РФ по специальности «Юриспруденция», присвоена квалификация «юрист».
С 1992 по 1995 год работала юристом Прибайкальского отделения Сбербанка.
С 1995 по 2000 гг. - юрист Прибайкальской районной администрации.
С 2000 по 2007 гг. - консультант Государственно-правового управления Администрации президента и правительства Бурятии.
С 2007 по 2012 - начальник отдела антикоррупционной экспертизы и обеспечения деятельности полномочного представителя главы РБ в Конституционной суде РБ Государственно-правового комитета Администрации главы и правительства РБ.
В июле 2012 года назначена первым заместителем министра имущественных и земельных отношений.
Фото: «Номер один»
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