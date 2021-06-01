01.06.2021
Глава Минимущества Бурятии лишилась первого зама

Глава Минимущества Бурятии лишилась первого зама

Марина Коротич уволилась по собственному желанию

Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал постановление об освобождении Марины Коротич от должности первого заместителя министра имущественных и земельных отношений - председателя Комитета земельно-имущественной политики и землепользования. Как следует из документа, чиновница написала заявление об увольнении по собственному желанию. Она перестает работать с сегодняшнего дня.

Справка

Марина Коротич родилась 27 февраля 1973 года в Улан-Удэ. В 1999 году окончила Российскую правовую академию Министерства юстиции РФ по специальности «Юриспруденция», присвоена квалификация «юрист».

С 1992 по 1995 год работала юристом Прибайкальского отделения Сбербанка.
С 1995 по 2000 гг. - юрист Прибайкальской районной администрации.
С 2000 по 2007 гг. - консультант Государственно-правового управления Администрации президента и правительства Бурятии.
С 2007 по 2012 - начальник отдела антикоррупционной экспертизы и обеспечения деятельности полномочного представителя главы РБ в Конституционной суде РБ Государственно-правового комитета Администрации главы и правительства РБ.

В июле 2012 года назначена первым заместителем министра имущественных и земельных отношений.

Фото: «Номер один»
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