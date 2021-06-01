01.06.2021
Зампред правительства Бурятии не обнаружил рабочих на ремонтируемой дороге

Зампред правительства Бурятии не обнаружил рабочих на ремонтируемой дороге

Чиновник пригрозил подрядчикам расторжением контрактов

Сегодня зампред правительства Бурятии Евгений Луковников проверил ход строительства дорог в Прибайкальском и Селенгинском районах республики. Увиденное разочаровало чиновника.

«В рабочий день, в рабочее время работников на объекте не оказалось. Дорожные работы здесь должны были стартовать еще в начале мая, однако до сих пор практически ничего не сделано. Вот так работают подрядные организации!», - возмутился зампред.


Евгений Луковников сообщил, что будет оперативно принимать решение, «скорее всего о расторжении контракта».

Фото: с личной страницы Евгения Луковникова в соцсетях
ремонт дороги
^