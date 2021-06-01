Зампред правительства Бурятии не обнаружил рабочих на ремонтируемой дороге

Чиновник пригрозил подрядчикам расторжением контрактов





Сегодня зампред правительства Бурятии Евгений Луковников проверил ход строительства дорог в Прибайкальском и Селенгинском районах республики. Увиденное разочаровало чиновника.

«В рабочий день, в рабочее время работников на объекте не оказалось. Дорожные работы здесь должны были стартовать еще в начале мая, однако до сих пор практически ничего не сделано. Вот так работают подрядные организации!», - возмутился зампред.





Евгений Луковников сообщил, что будет оперативно принимать решение, «скорее всего о расторжении контракта».Фото: с личной страницы Евгения Луковникова в соцсетях