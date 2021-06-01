Партия пенсионеров подарила детям радость

Активисты партии в день защиты детей раздавали воздушные шарики



В День защиты детей региональное отделение “Российской партии пенсионеров” приняло участие в праздничных мероприятиях в столице Бурятии. Активисты партии в накидках и повязках с ее символикой раздавали детям красивые воздушные шары на улан-удэнском Арбате.



- Погода нас не баловала, но праздник есть праздник, и было очень приятно, что на наши скромные подарки дети реагировали счастливыми улыбками, - рассказала член Партии пенсионеров Сэндэ Бальжинимаева.



Напомним, что лидером недавно воссозданного в Бурятии отделения «Российской партии пенсионеров» является известный политик, депутат Народного Хурала Игорь Бобков.



- Пенсионерам присуще стремление дарить людям радость, особенно - детям, - прокомментировал он флешмоб своих однопартийцев. - У нашей партии нет спонсоров-толстосумов, поэтому мы просто купили красивые шары на свои личные средства, чтобы порадовать ребятишек.



