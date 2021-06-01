Агитавтобус ЛДПР поехал по жалобам

Тур по сельским районам Бурятии организовало региональное отделение ЛДПР



Партийцы решили ударить автопробегом по самым проблемным социальным и коммунальным точкам республики.



Лидер фракции ЛДПР в Народном Хурале Сергей Дорош объясняет:



- Наш агитавтобус объехал многие районы Бурятии. Собрали жалобы от жителей республики, на которые власти не реагируют годами. Население жалуется на отсутствие школ, детсадов, больниц. На нехватку специалистов на местах - нет врачей, нет учителей. Собираем проблемный пул задач. С ними предстоит разбираться.



В качестве примера Сергей Дорош привел ситуацию в Селенгинском районе. В поселке Набережный города Гусиноозерск уже не первый год дома жителей затапливает. Вода в домах поднимается до критического уровня. При этом режим чрезвычайной ситуации местные власти не вводят. По мнению активистов ЛДПР, чиновники бездействуют, отделываясь отписками.



Как показывает анализ жалоб от жителей республики, наиболее острой проблемой сейчас является неудовлетворительная деятельность мусорного оператора «ЭкоАльянс». Нет практически ни одного района в Бурятии, жители которого бы не подвергали работу “Экоальянса” критике. По мнению ЛДПР, взаимодействие мусорного оператора с населением требует отдельной повестки на исполнительных и законодательных уровнях властей Бурятии. “Надо садиться и разбираться”, - говорят об “ЭкоАльянсе” партийцы.



