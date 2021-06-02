Игорь Бобков о пенсионной инициативе Хурала Бурятии: «Мое обращение запало им в душу!»

Зачем депутаты от КПРФ повторили предложение Бобкова об отмене пенсионной реформы



Напомним, как сообщал недавно «Номер один», группа депутатов Хурала выступила с инициативой вернуть прежний пенсионный возраст для жителей Дальневосточного округа. По нашей информации, инициатором предложения стала хуральская фракция КПРФ. Однако в итоге среди подписантов оказались и справороссы, и даже несколько единороссов.



«Согласно пояснительной записке к законопроекту, для дальневосточников, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, предлагается при наличии необходимого стажа установить возраст выхода на пенсию по старости для мужчин в 55 лет, для женщин – в 50 лет. Для остальных жителей Дальневосточного федерального округа при наличии необходимого стажа установить возраст выхода на пенсию по старости для мужчин в 60 лет, для женщин – в 55 лет», - сообщала пресс-служба Народного Хурала.



Любопытно, что несколькими месяцами ранее, на февральской сессии республиканского парламента, с подобным предложением выступал депутат Хурала, а ныне – лидер бурятского отделения Партии пенсионеров Игорь Бобков. Он также предлагал откатить пенсионную реформу.



- Может быть где-то в других регионах нашей страны полно бодрых старичков, покоряющих горные вершины и купающихся в проруби, но реальная статистика по Бурятии дает нам совсем другую картину. Откровенно говоря, сегодня в Бурятии вымирает трудоспособное население! – говорил он тогда.



Конечно, есть некоторая разница между февральским обращением Игоря Бобкова и нынешним обращением, инициированным КПРФ. Во-первых, Бобков предлагал обратиться в целом от Хурала, а в качестве адресатов указать президента страны Владимира Путина, Госдуму и Совет Федерации. Коммунисты же в своей инициативе обращаются к Алдару Дамдинову – действующему депутату-единороссу Госдумы от Бурятии, чтобы он уже убедил весь федеральный центр в оправданности такого решения.



Такая странная схема выглядит не как попытка действительно решить проблему граждан, а как возможность для оппозиции перед выборами обвинить депутата от ЕР в том, что он не смог защитить интересы жителей. Ведь один депутат Госдумы, да еще и из партии власти, да еще и голосовавший за пенсионную реформу, вряд ли сможет перевернуть федеральное законодательство. Таким образом, предложение коммунистов больше похожу на обыкновенный популизм, а не на борьбу за права людей.



Сам Игорь Бобков комментирует инициативу, повторяющую его февральское предложение, крайне неохотно.



- Я рад, что группа депутатов такую законодательную инициативу создала. То есть, мое обращение запало этой группе депутатов в душу. Они воспылали, вдохновились, у них хватило времени сил и возможностей сделать после моего обращения эту инициативу, - рассказал лидер Партии пенсионеров. - Это значит, что кто-то в Народном Хурале меня слышит и является продолжателем моих мыслей, моих инициатив.



Фото: «Номер один»



