02.06.2021
В Монголии осудили двух российских шпионов

В Монголии осудили двух российских шпионов

Им утвердили приговор накануне визита министра внешних связей Монголии в Москву

Как сообщает неофициальный источник «Монголия сейчас», накануне визита министра внешних связей Монголии Б.Батцэцэг в Москву, 28 мая Верховный суд Монголии утвердил приговор Хан-уульского окружного суда двум бывшим сотрудникам Главного разведывательного управления - Б.Эрдэнэбату и Б.Эрдэнэбаяру за сбор и передачу секретных материалов Российскому посольству в Улан-Баторе. 

В СМИ добавили, что оба сотрудника получили срок заключения 14 лет.




фото: pixabay.com
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