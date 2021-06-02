В Монголии осудили двух российских шпионов

Им утвердили приговор накануне визита министра внешних связей Монголии в Москву
Как сообщает неофициальный источник «Монголия сейчас», накануне визита министра внешних связей Монголии Б.Батцэцэг в Москву, 28 мая Верховный суд Монголии утвердил приговор Хан-уульского окружного суда двум бывшим сотрудникам Главного разведывательного управления - Б.Эрдэнэбату и Б.Эрдэнэбаяру за сбор и передачу секретных материалов Российскому посольству в Улан-Баторе.
В СМИ добавили, что оба сотрудника получили срок заключения 14 лет.
фото: pixabay.com
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