Игорь Бобков: «Давайте примем закон о протертых штанах»

Лидер бурятского отделения Партии пенсионеров опубликовал новый выпуск авторского шоу
Председатель бурятского регионального отделения Партии пенсионеров продолжает покорять Youtube. Недавно политик опубликовал новый выпуск своего авторского шоу под названием «Тетрадь Бобкова».
На этот раз депутат рассказал о событиях прошлого года, когда правительство Бурятии вносило в Хурал законопроект о госнаградах для чиновников.
- Была зачитана очень интересная преамбула: у нас в Бурятии республиканских государственных чиновников – 1531, муниципальных государственных чиновников – 2532, - говорил Игорь Бобков. - Это получается целая сила! Это целая отрасль, которая, оказывается, осталась в нашей республике без внимания. Сразу следует вопрос: нужно награждать чиновников, за то, что они своим патриотическим трудом подвели нашу республику к краю нищеты. Некоторые районы не блещут своими финансовыми и экономическими достижениями, но мы почему-то должны принимать закон, чтобы их награждать.
Политик вкратце пересказал перепалку, которая произошла в стенах Хурала в июне прошлого года, и напомнил, как он тогда предложил вручать чиновникам медаль с изображением протертых штанов.
- Мне кажется, что тем чиновникам, которые просидели 30-40 лет на своих местах, стали ВИП-пенсионерами, получили «золотые парашюты» и ничего не сделали для того, чтобы наша республика стала процветающей, это будет самая настоящая и залуженная награда, - сказал Игорь Бобков в очередном выпуске своего Youtube-шоу.
Напомним, Игорь Бобков в конце апреля был исключен из фракции «Единой России» в Народном Хурале из-за того, что нарушил партийную дисциплину. Он, вопреки решению партии, выдвинул свою кандидатуру на пост председателя бюджетного комитета, составив конкуренцию согласованному Александру Бардунаеву.
После исключения из фракции Игорь Бобков заявил о том, что собирается выдвинуть свою кандидатуру на выборы депутатов Госдумы, а позже стало известно, что он возглавил региональное отделение Партии пенсионеров.
На Youtube-канале политик публикует видео телепроектов, в которых участвовал, а также собственное шоу «Тетрадь Бобкова», в котором рассуждает на довольно острые политические темы.
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