Бывший главный архитектор Улан-Удэ станет главным архитектором Бурятии

Александр Маренич победил в конкурсе на вакантную должность



В Бурятии подвели итоги конкурса на должность заместителя министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса – председателя Комитета по архитектуре и территориальному планированию, главного архитектора РБ. Победителем признан Александр Маренич, бывший главный архитектор Улан-Удэ. Конкуренцию ему составлял главный специалист Комитета по архитектуре и градостроительству администрации города, архитектор по Октябрьскому району Александр Батуев.



Справка



Александр Маренич родился 7 февраля 1978 года в поселке Магистральный Казачинско-Ленского района Иркутской области. В 2001 году окончил Иркутский государственный университет по специальности «Архитектура».



С июля 2001 по январь 2003 года занимал должность архитектора в ООО «Архстройсервис», ООО «Архстройсервис – Индустрия» в Иркутске. Затем до апреля 2006 года являлся главным специалистом – архитектором комитета администрации поселка Магистральный Казачинско-Ленского района.



С апреля 2006 по декабрь 2011 – архитектор отдела ОАО «Бурятгражданпроект» в Улан-Удэ. Также работал в должности главного архитектора проектов ООО «Антарктида».



С 2013 по 2018 год занимал пост председателя Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству мэрии Улан-Удэ – главного архитектора города.



Фото: «Номер один»