Денис Гармаев стал первым гостем дискуссионного клуба

Первое заседание ДК «Сплетни» состоялось в одноименном заведении



Депутат горсовета Улан-Удэ и известный ресторатор Денис Гармаев, экс-кандидат на состоявшемся недавно предварительном голосовании «Единой России», объявил о создании дискуссионного клуба. Он получил название «ДК «Сплетни», что, судя по всему, связано с локацией, которая была выбрана для организации собраний клуба: рестораном «Сплетни».



Первое собрание состоялось 3 июня, после завершения предварительного голосования «Единой России», которое и стало основной темой обсуждения. В дискуссии приняли участие доцент кафедры политологии и социологии БГУ Тимур Бадмацыренов; общественник, командир добровольческого корпуса «Байкал» Андрей Бородин; председатель правления фонда «Здоровье Бурятии» Светлана Будашкаева, а также три журналиста: Сергей Березин, Сергей Басаев и Соелма Сандакдоржиева. В качестве гостя выступил сам инициатор создания клуба и владелец заведения Денис Гармаев, а ведущим стал соавтор идеи, журналист Игорь Озеров.



Денис Гармаев занял второе место на предварительном голосовании «Единой России» по одномандатному округу, с большим отрывом уступив занявшему первое место министру спорта Бурятии Вячеславу Дамдинцурунову: 3,6 тысяч голосов против 42 тысяч.



- Я поздно вошел в эту кампанию, агитация Вячеслава Дамдинцурунова началась раньше и по всей республике, - объяснял большой разрыв Денис Гармаев на первом собрании клуба. – К тому же, голосование проходило по всей республике. Может быть, я в городе и узнаваем, но в районах это не так.



Конечно, все эксперты обратили внимание на то, что предварительное внутрипартийное голосование прошло слишком спокойно. Какой-то напряженной борьбы общественность не увидела, и это вызвало неоднозначную реакцию у экспертов.



В частности, Соелма Сандакдоржиева поставила вопрос ребром, спросив у Дениса Гармаева: зачем вообще нужны праймериз и не являются ли они пустой тратой сил и средств.



- У праймериз простая задача: определить сильнейшего, которого потом будет поддерживать вся партия. Насколько я понимаю, тут было все честно. У меня не было сомнений в том, что голосование прошло без накруток, - говорил Денис Гармаев. - Как к праймериз подошли кандидаты – другой вопрос. Если бы я вовремя включился в борьбу и отнесся к ней более серьезно, процент голосов у меня был бы выше.



Кроме того, слишком спокойное внутрипартийное голосование эксперты объяснили вмешательством главы Бурятии, который открыто поддержал Вячеслава Дамдинцурунова, чем сильно качнул весы народного доверия.



- Праймериз не столько определили рейтинги участников, сколько подтвердили рейтинг доверия Цыденову. Потому что как глава разложил, какие сигналы послал, так все и вышло. Люди эти сигналы восприняли, - говорил Сергей Березин.



Обсудили участники «ДК «Сплетни» и вопрос, касающийся других партий, которые процедуру предварительного голосования проводить отказываются. То есть выдвижение кандидатов от них происходит без учета мнения избирателей. Здесь у экспертов нашлись разные точки зрения.



- Почему праймериз проводится только «Единой Россией»? Это правящая партия, которая представляет политический срез населения страны. Это показательный инструмент и проверка всех механизмов, которые пытается внедрить центральная избирательная комиссия. Это попытка идти в ногу с мировым парламентским движением, - говорила Светлана Будашкаева.



Ряд экспертов заявили, что другие партии просто неспособны провести предварительное голосование из-за нехватки ресурсов. Звучала и версия о том, что отделениям оппозиционных партий в регионах часто кандидатуры спускают сверху, не спрашивая даже местных функционеров. И в этой части предварительное голосование было бы не к месту, ведь оно «мешает торговать проходными местами».



Обсудили эксперты и другие вопросы: политик ли Вячеслав Дамдинцурунов? Что бы было, если бы Алексей Цыденов был губернатором Хабаровского края? Можно ли специально вырастить профессионального политика внутри партии?



Когда пройдет следующее собрание «ДК «Сплетни», чему оно будет посвящено, и кто на него будет приглашен, пока неизвестно.



Фото: «Номер один»



