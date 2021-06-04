Глава Бурятии подвел итоги первых двух дней работы на форуме в Петербурге

В ходе мероприятия подписан ряд важных соглашений





2-3 июня в рамках Петербургского международного экономического форума-2021 глава Бурятии Алексей Цыденов подписал ряд соглашений и принял участие в работе значимых для развития республики мероприятий.

Несколько направлений совместной работы были обсуждены на встрече с гендиректором АО «Росгеология» Сергеем Горьковым.- В целом речь шла об усилении геологоразведочных работ в республике, которые бы позволяли нам выявлять дополнительные запасы полезных ископаемых, ставить их на баланс, привлекать инвесторов, чтобы развивалась добыча, создавались новые производства, новые рабочие места. С Росгеологией договорились о создании совместного предприятия, куда своими активами войдут республика и Росгеология на 50%. Это позволит сформировать в республике центр геологического изучения и анализа с акцентом на работе в нашей республике, - заявил Алексей Цыденов.Глава Бурятии отметил важность и подписанного регионами соглашения по развитию внутреннего и въездного туризма.- Поскольку сейчас внутренний туризм преобладает над международным, для нас привлечение туристов актуально. Мы понимаем, что в долгосрочной перспективе создается спрос и дается возможность нашему бизнесу зарабатывать, - прокомментировал Алексей Цыденов.Напомним, в течение первых дней на ПМЭФ были подписаны соглашения с Корпорацией «Синергия», фирмой «1С», ООО «Севергрупп», меморандум с Росприроднадзором и другие.Также глава Бурятии участвовал в работе расширенного заседания комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» по вопросам обеспечения долгосрочной устойчивости региональных и муниципальных финансов и повышения финансовой самостоятельности регионов.- Рассматривались региональные бюджеты, обсуждались бюджетные кредиты, долговая нагрузка, межбюджетные трансферты и дотации, как подходить к более сбалансированному формированию региональные бюджеты. Поскольку мы дотационная республика, безусловно, нас это касается непосредственно. В июле будет Госсовет будет проводить уже Президент, на нем будут приняты решения, которые будут касаться каждого региона. Нам важно, чтобы наши предложения, наши проблемы были услышаны, и они услышаны. Те предложения, которые были озвучены на заседании, отвечают на наши потребности в том числе, - рассказал глава региона.Алексей Цыденов сказал о том, что правительство Бурятии сейчас ведет работу по пролонгации бюджетного кредита в размере около 4 млрд рублей, который республика получила в декабре 2020 года.- Мы теперь не обязаны уходить в коммерческие кредиты. У нас будет рефинансирование бюджетным долгосрочным кредитом - это существенная поддержка для нашего бюджета, - отметил он.На сессии «Формирование экономики замкнутого цикла в России. Как экологическая повестка изменит производство и потребление?» под руководством вице-премьера Виктории Абрамченко обсуждались вопросы экологи: обращение с отходами, экология производства и потребления.- Для нас очень важная повестка, поскольку у нас Байкал и в целом экологические вопросы для республики имеют особое значение: подходы к формированию источников решения этих проблем, вопрос вторичного обращения с отходами - как отходы сделать не отходами, а сырьем. В том числе, возможность использования переработанного пластика в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»: использование пластиковых бордюров, плитки и так далее. И, кончено, вопросы нормативного регулирования, - отметил Алексей Цыденов.Сегодня на форуме Алексей Цыденов примет участие в пленарном заседании с участием президента России Владимира Путина, а также подпишет дорожную карту с ПАО «Газпром» и соглашения с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства и ВЭБ.РФ, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Фото: пресс-служба правительства Бурятии