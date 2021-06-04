Мэр Улан-Удэ проинспектировал «будущее транспортное сердце города»

Строители третьего моста через Уду ведут перенос коммуникаций





Сегодня мэр Улан-Удэ ознакомился с ходом строительства третьего моста через Уду. Градоначальник назвал объект «будущим транспортным сердцем нашего города», отметив, что мост свяжет между собой все три района и разгрузит автомобильные потоки центральной части.

«Строители недавно приступили к переносу теплосетей с территории будущего моста. То есть сейчас строят совершенно новые. Заменят 3600 метров труб. Также рабочие начали переустройство ливневой канализации и строительство водоотвода с самого моста. Ливневая система была здесь не более двухсот метров. Сейчас строят ветку на 1800 метров. Параллельно подрядчик устанавливает опоры для надземного пешеходного перехода длиной 32 метра. Он будет проходить через проезжую часть улицы Приречная», - рассказал мэр на своей странице в соцсетях.





Напомним, третий мост напрямую свяжет Октябрьский и Железнодорожный районы Улан-Удэ, тем самым решив проблему «пробок» на магистральных улицах города. Новый четырехполосный переход будет оборудован противошумовыми экранами и камерами видеонаблюдения. Длина моста составит 202 метра, ширина – 26 метров.





На правом берегу планируются две транспортные развязки на разных уровнях с улицами Лазо и 3-я Транспортная. На пересечении с улицей Лазо появится неполный клеверный лист. Далее трасса пересечет железнодорожные пути, появится путепровод тоннельного типа.





Для увеличения пропускной способности на перекрестке улиц Сахьяновой, Ключевской и Трубачеева сделают кольцевое движение. Через проезжую часть улицы Приречная организуют надземный пешеходный переход длиной 32 м, это позволит безопасно переходить улицу, при этом движение транспорта останется непрерывным.Строительство моста ведет ОАО «Хотьковский мост». Работы начались весной 2020 года, завершить их планируется в 2024 году. Общая стоимость объекта составляет 7,5 млрд рублей.Фото: с личной страницы Игоря Шутенкова