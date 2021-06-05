Сергей Дорош о пенсионной инициативе депутатов Хурала: «Они просто пытаются хайпануть!»

Лидер бурятского отделения ЛДПР жестко высказался о своих коллегах



Поводом для публичного выступления политика стала недавняя инициатива группы депутатов Хурала, предложенная фракцией КПРФ. Народные избранники подписали обращение о возвращении дореформенного пенсионного возраста для жителей Дальневосточного округа. Среди подписавшихся, помимо коммунистов, члены Справедливой России и даже несколько единороссов. Причем, как следует из документа, продвигать эту инициативу на федеральном уровне должен действующий депутат Госдумы от Бурятии Алдар Дамдинов. Что выглядит довольно сомнительно, учитывая, что он является членом «Единой России» и голосовал за пенсионную реформу. Некоторые СМИ уже обвинили авторов проекта в популизме.



Лидер бурятского ЛДПР Сергей Дорош также критически отнесся к этой инициативе. Он отметил, во-первых, что группа депутатов выдвинула ее втайне от коллег, что уже неправильно. Ведь чем больше сторонников, тем выше шансы, что проект пройдет. Во-вторых, политик напомнил, что он выступал с такой же инициативой еще в 2019 году и никакой поддержки тогда не получил.



- Я связываю это с тем, что скоро выборы, и некоторые люди, которые тогда называли меня популистом, теперь, чтобы получить как можно больше голосов, делают вот такие заявления. Я больше чем уверен, что эти заявления никуда дальше не пойдут и после выборов они даже не вспомнят о своей инициативе и не попытаются ее реализовать, - заявил Сергей Дорош. - ЛДПР слышит народ, общается с людьми. Мы выезжаем в самые отдаленные поселения, деревни, мы знаем, что нужно нашим людям. Мы предлагаем инициативы, но мои коллеги их отвергают, а потом через несколько лет берут и выдвигают их под своим именем, и пытаются на этом просто хайпануть.



Также Сергей Дорош отметил, что в таком непростом вопросе можно добиться успеха только сообща.



Фото: «Номер один»

