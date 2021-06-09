В Бурятии вновь «отличился» глава Заиграевского района

Александр Бурлаков принял на работу бизнесмена и не захотел его увольнять





Прокуратура Бурятии выявила нарушение антикоррупционного законодательства в работе администрации Заиграевского района.

«Установлено, что с января 2021 года должность председателя комитета по архитектуре, имуществу и земельным отношениям администрации занимает лицо, являющееся учредителем и директором двух коммерческих организаций. Сведения об участии в коммерческих организациях он скрыл. В связи с несоблюдением порядка заключения трудового договора с муниципальным служащим, нарушением им антикоррупционного запрета на участие в управлении хозяйствующим субъектом прокуратура внесла главе Заиграевского района представление», - сообщили в надзорном ведомстве.Однако глава района Александр Бурлаков вместо увольнения проштрафившегося чиновника объявил ему лишь замечание. Решение главы прокуратуре пришлось обжаловать в суде.7 июня Заиграевский районный суд иск прокуратуры удовлетворил. Распоряжение главы района об объявлении чиновнику замечания признано незаконным, на администрацию возложена обязанность расторгнуть с ним трудовой договор.Напомним, сам Александр Бурлаков обвиняется в превышении должностных полномочий. Его уголовное дело сейчас рассматривает Октябрьский райсуд Улан-Удэ.Фото: «Номер один»