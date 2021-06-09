Замминистра природных ресурсов Бурятии сократили вместе с должностью

Марина Капустина не работает в министерстве с 8 июня
Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал постановление об освобождении Марины Капустиной от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Бурятии - председателя Комитета государственной политики в сфере лесных отношений и сохранения биоразнообразия. Официальная причина – сокращение этой должности. Служебный контракт с Мариной Капустиной расторгнут с 8 июня.
Марина Капустина стала заместителем министра в мае 2017 года. Ранее она работала в Минприроды Бурятии начальником отдела регулирования лесных отношений.
Напомним, в марте этого года новым руководителем министерства природных ресурсов и экологии Бурятии стал Сергей Матвеев.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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