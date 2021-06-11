В Бурятии полностью зачистили руководство Центра кадастровой оценки

Борис Ботоев и Анатолий Дашиев лишились своих постов
В Бурятии произошла зачистка руководства в государственном бюджетном учреждении «Центр государственной кадастровой оценки». Возглавлявший учреждение Борис Ботоев и его зам Анатолий Дашиев покинули свои посты. Новым руководителем центра стала бывший первый заместитель главы Минимущества Бурятии Марина Коротич, ее заместителем назначен Александр Эрдынеев, сотрудник Управления Росреестра по РБ.
ГБУ «Центр государственной кадастровой оценки» был создан в октябре 2018 года. Его учредителем стало Минимущество Бурятии. Основной целью деятельности учреждения называлось определение кадастровой стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Бурятии, при проведении государственной кадастровой оценки.
С момента создания учреждения его возглавил бывший министр юстиции Бурятии, экс-председатель Комитета по госустройству Хурала, пенсионер Борис Ботоев. Весной 2018 года он предпринял попытку сохранить свое кресло в парламенте, приняв участие в праймериз «Единой России» в Тункинском районе. Однако предварительное голосование он с треском проиграл, заняв лишь восьмое место. После позорного поражения на праймериз депутат не стал участвовать в новых выборах. Однако просидел без бела Борис Ботоев не долго, уже в октябре его пристроили на новую хлебную должность.
В свои заместители Борис Ботоев взял Анатолия Дашиева, который в 1998-2000 годах занимал должность замминистра юстиции Бурятии – главного судебного пристава РБ, а с 2005 по 2013 год являлся руководителем УФССП по РБ. В 2014 году Анатолий Дашиев стал первым уполномоченным по правам предпринимателей в Бурятии, однако в конце 2017 года добровольно сложил полномочия, не доработав до конца срока.
Чем вызваны кадровые перестановки в Центре государственной кадастровой оценки, не сообщается.
Фото: «Номер один», Центр государственной кадастровой оценки
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?