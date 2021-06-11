В Бурятии полностью зачистили руководство Центра кадастровой оценки

Борис Ботоев и Анатолий Дашиев лишились своих постов





В Бурятии произошла зачистка руководства в государственном бюджетном учреждении «Центр государственной кадастровой оценки». Возглавлявший учреждение Борис Ботоев и его зам Анатолий Дашиев покинули свои посты. Новым руководителем центра стала бывший первый заместитель главы Минимущества Бурятии Марина Коротич, ее заместителем назначен Александр Эрдынеев, сотрудник Управления Росреестра по РБ.





