СКОРБИМ 16.03.2022 в 18:28

В Кяхте простились с младшим сержантом 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады

Батор Цыденов погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации по защите жителей Донбасса

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В Кяхте простились с младшим сержантом 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады
В Бурятии в городе Кяхта сегодня простились с младшим сержантом 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в/ч 69647 Батором Цыденовым, который погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации по защите жителей Донбасса, сообщили в пресс-службе правительства республики.

За проявленные доблесть и героизм указом президента России награждён Орденом мужества посмертно. У Батора Цыденова остались жена и трое детей. Проводить героя в последний путь со всеми военными почестями пришли родные, близкие, одноклассники, однокурсники и односельчане.

Заместитель председателя правительства Бурятии Вячеслав Цыбикжапов выразил соболезнования родным и близким погибшего.

- От главы Республики Бурятия, от правительства, от себя лично выражаю соболезнования семье, друзьям, близким Батора Валерьевича. Он честно до конца исполнил свой долг по защите людей, которые подвергались на протяжении 8 лет геноциду со стороны неонацистских формирований, за это время от рук фашистов погибли тысячи человек. Наши солдаты сегодня выполняют тяжелую и сложную задачу по защите наших граждан и защите нашей страны. Наш долг - позаботиться о детях Батора Валерьевича, о его семье, - сказал Вячеслав Цыбикжапов.

От имени сослуживцев свои слова благодарности сказал и.о. командира 37-й отдельной мотострелковой бригады, полковник Рустам Кинебаев.

- Сегодня мы провожаем в последний путь нашего боевого товарища, нашего сержанта Цыденова Батора Валерьевича. Он погиб как настоящий мужчина, защищая своё Отечество, защищая свою семью, с оружием в руках. В бою он отдал своё самое дорогое - свою жизнь. Я уверен, что смерть не прошла даром, и его дети будут жить в мире и спокойствии. Он отдал свою жизнь в борьбе с неофашизмом, расплодившимся на Украине, защищая наше Отечество. Трудно найти слова утешения, слова поддержки для близких. Мы будем вечно помнить нашего героя. Людмила Борисовна, мы скорбим вместе с Вами. Пусть земля ему будет пухом! – сказал Рустам Кинебаев.

- Мы сегодня хороним нашего брата Батора. Он молодой, но исполнил свой воинский долг и отдал свою жизнь. Мы скорбим и будем помнить. Родственники, друзья, наши земляки, все мы помогаем семье Батора. Хочу сказать сослуживцам, чтобы с этой военной операции наши друзья и наши родственники, земляки, чтобы все вернулись живыми и невредимыми домой, - сказал шэрэтэ лама Бултумурского дацана, брат Батора Цыденова.

Цыденов Батор Валерьевич, младший сержант 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в/ч 69647. Батор Валерьевич родился 2 января 1982 г. в селе Мурочи Кяхтинского района. В 1999 году окончил 11 классов Мурочинской средней школы, в 2004 году Бурятское Республиканское училище культуры и искусств по специальности педагог - живописец. После окончания училища с 13.06.2005 по 13.06.2007 года. был призван на срочную военную службу в ряды Российской армии. С сентября 2008 года проходил военную службу по контракту в/ч 33134. С июня 2014 года проходил военную службу по контракту в в/ч 69647 наводчиком второй танковой роты танкового батальона.

Фото: egov-buryatia.ru
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Донбасс военнослужащий прощание

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