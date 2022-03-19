СКОРБИМ 19.03.2022 в 16:17

В Бурятии простятся с еще одним военнослужащим

Константин Есипенко  погиб во время выполнения военной спецоперации на Украине

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Текст: Номер один
В Бурятии простятся с еще одним военнослужащим
Гвардии младший сержант отделения управления зенитного дивизиона в/ч 69647 Есипенко Константин Валерьевич родился 19 марта 2000 года в г. Кяхте. С 1-го класса обучался в МБОУ «Кяхтинская средняя общеобразовательная школа №2». В школе активно занимался спортом баскетболом, футболом. В составе команды района не раз становился победителем и призером разного уровня соревнований по баскетболу. За свои успехи в спорте был награжден грамотами и медалями. В 9 классе сдал нормы ГТО. 

По окончании 9 классов в 2015 году Константин поступил в Бурятский техникум строительных и промышленных технологий (г.Кяхта), окончил его в 2018 году, получив профессию автомеханика. 

Осенью этого же года заключил контракт о прохождении военной службы в в/ч 69647 (зенитного дивизиона), в составе которой участвовал и погиб во время выполнения военной спецоперации на Украине.

Константин отличался дружелюбием, выдержкой, рассудительностью, спокойным характером, всегда пользовался уважением сверстников и одноклассников.

Есипенко Константин Валерьевич с честью выполнил свой воинский долг, достойно пронес звание Гвардеец, прославившейся в профессионализме, мужестве и доблести части, в которой он служил. Искренние соболезнования родным и близким Константина! Светлая, вечная память Герою! – сообщается в чате Кяхта-инфо.24/7

Прощальная панихида пройдет 20 марта в 12.30 по адресу: г. Кяхта ул. Южная д. 4, затем в 13.00 в ГДО. 

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