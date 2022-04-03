СКОРБИМ 03.04.2022 в 17:45

На Украине героически погиб гвардии старший сержант из Кижинги

Сангадиев Намжил Баирович награжден посмертно Орденом Мужества за проявленную отвагу при исполнении воинского долга
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На Украине героически погиб гвардии старший сержант из Кижинги
Сангадиев Намжил Баирович, 1984 г.р, с. Усть-Эгита, старший сержант.

Погиб 3 марта в ходе спецоперации на Украине.

Гвардии старший сержант, командир отделения 2 автомобильного взвода автомобильной роты (подвоза боеприсов) батальона материального обеспечения.

Намжил Баирович родился 25 февраля 1984 года в селе Усть-Эгита Еравнинского района.

С 1990 по 1999 год учился в Кижингинской средней школе им. Хоца Намсараева. По воспоминаниям учителей Намжил отличался среди сверстников ответственным отношением ко всему – хорошо учился, активно участвовал в школьных мероприятиях, занимался легкой атлетикой. Уважительно относился к взрослым. Одноклассники и друзья вспоминают Намжил Баировича как доброжелательного, скромного, отзывчивого друга, товарища, который готов был всегда прийти на помощь. Все его помнят надежным, честным, сильным, отважным человеком. После окончания 9 класса Намжил поступил в профессиональный лицей №24 в Улан-Удэ.

В 2003 году был призван на срочную военную службу. Службу проходил в автомобильном батальоне.

С 2004 по 2014 год Намжил Баирович работал сотрудником УФСИН. За добросовестное исполнение обязанностей, соблюдение законности и служебной дисциплины был награжден почетными грамотами и благодарственными письмами.

С 2014 года, подписав контракт, Намжил Баирович связал свою судьбу с Вооруженными силами Российской Федерации. За время службы гвардии старший сержант зарекомендовал себя с положительной стороны. Поставленные командованием задачи выполнял качественно и в срок, проявляя при этом должное усердие, старание и разумную инициативу, справлялся с ними в полном объеме. Знал и умело применял на практике требования общевоинских уставов. У сослуживцев в коллективе пользовался хорошим отношением, являлся примером в исполнении служебных обязанностей, соблюдении форм одежды и воинской дисциплины. В отношении с товарищами был честен и правдив. Тяготы воинской службы переносил стойко. Был морально устойчив, военную и государственную тайну умел хранить, был подготовлен в правовом отношении.

Сангадиев Намжил Баирович награжден (посмертно) Орденом Мужества за проявленную отвагу при исполнении воинского долга.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким, семье: бабушке, матери, сестре, жене и сыну.
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