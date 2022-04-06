СКОРБИМ 06.04.2022 в 09:23

На Украине героически погиб сержант из Кяхты

Дмитрий Ступин представлен к награждению Орденом мужества посмертно
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На Украине героически погиб сержант из Кяхты
Гвардии сержант 37-й Отдельной Гвардейской мотострелковой бригады Ступин Дмитрий Петрович погиб при исполнении воинского долга во время выполнения спецоперации на Украине, сообщает Мемориал памяти военным из Бурятии.

Родился 21 июля 1998 года в г. Кяхта. 

С 1 по 9 класс обучался в Кяхтинской средней общеобразовательной школе №3, окончил ее в 2015 году.
В школьные годы проявил себя активным, любознательным учеником, увлекался географией, технологией, уделял внимание спорту.

Учителя и одноклассники отмечали в нём доброжелательность, скромность, умение дружить, исполнительно относился к выполнению заданий и поручений, проявлял уважение к старшим.

В школьный период Дмитрий увлекся гиревым спортом, посещал известную и популярную теперь в нашем городе и районе секцию «Гири» при Кяхтинской детско – юношеской спортивной школе. Активно принимал участие в школьных и районных соревнованиях.

В ноябре 2016 году Дмитрий был призван в ряды Российской армии на срочную службу, которую проходил сначала в г. Хабаровске (в 7-й отдельной железнодорожной бригаде 29 общевойсковой армии Восточного военного округа), в 2017 г. – был переведен в г. Кяхта. В этом же году подписал контракт на прохождение службы в 37-й Отельной мотострелковой бригаде.

За сравнительно короткий период с 2017 г. Дмитрий прошел путь от старшего мастера эвакуационного отделения ремонтной роты до Командира машины – оператора взвода противотанковых управляемых ракет 37-й Отдельной Гвардейской мотострелковой бригады.

Гвардии сержант Ступин Дмитрий Петрович, участвовавший в специальной операции на Украине, проявляя мужество и стойкость, погиб, исполнив свой воинский долг и проявив верность данной Присяге.

Дмитрий Петрович представлен к награждению Орденом мужества посмертно.
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