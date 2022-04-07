СКОРБИМ 07.04.2022 в 09:47

На Украине погиб командир мотострелкового взвода из Бурятии

При выполнении боевого задания наш земляк получил ранение, несовместимое с жизнью
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На Украине погиб командир мотострелкового взвода из Бурятии
В ходе специальной военной операции российских войск на территории Украины, выполняя воинский долг, пал смертью храбрых наш земляк, гвардии лейтенант Цыремпилов Алдар Сергеевич, сообщает Мемориал памяти военным из Бурятии.

Алдар Цыремпилов родился 4 октября 2000 года в с. Булум Хоринского района Республики Бурятия, окончил Хоринскую среднюю общеобразовательную школу №1 имени Д.Жанаева.

В школьные годы принимал активное участие в районных военно-спортивных мероприятиях «Зарница», «Победа», «Школа выживания», в составе команды неоднократно занимал призовые места. Еще в школьные годы стал готовить себя к карьере военного, занимался спортом, участвовал в спортивных соревнованиях по волейболу, баскетболу.

По воспоминаниям учителей, Алдар был ответственным и исполнительным, ценил справедливость. В своих поступках всегда руководствовался соображениями пользы для общего дела или для других людей, а не для собственной выгоды. Всегда приходил на выручку товарищам и пользовался авторитетом среди друзей. Алдар был гордостью родных, всегда уважительно относился к взрослым и почитал традиции.

В 2017 году, после окончания школы, он поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное ордена Жукова училище имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского в г. Благовещенск.

Во время учёбы в составе команды ДВОКУ неоднократно становился победителем во всероссийском этапе Армейских игр «Суворовский натиск» (г. Благовещенск, г. Волгоград). В 2020 году в составе сборной России становился победителем в Армейских международных играх «Суворовский натиск».

В 2020 году Постановлением Совета Ассоциации по развитию Армейских игр и военно-прикладных видов спорта Алдар Цыремпилов был награжден Знаком отличия военнослужащих-призеров конкурсов полевой выучки, проводимых Министерством обороны Российской Федерации.

В июле 2021 года Алдар Сергеевич окончил обучение по программе полной военно-специальной подготовки по военной специальности «Применение мотострелковых подразделений» и приказом Министра обороны Российской Федерации от 24 июля 2021 г. был назначен на воинскую должность командира 2-го мотострелкового взвода 7-й мотострелковой роты 3-го мотострелкового батальона воинской части 69647 в г. Кяхта Республики Бурятия.

С первых дней специальной военной операции на территории Украины в составе российских вооруженных сил А.С.Цыремпилов стал участником боевых действий по защите жителей Донбасса от украинских националистических формирований. При выполнении боевого задания наш земляк получил ранение, несовместимое с жизнью.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении офицерского долга, А.С.Цыремпилов представлен к награждению Орденом Мужества посмертно.

Алдар Цыремпилов - нacтoящий Гepoй, пpимep мyжecтвa и oтвaги, вepнocти cвoeмy дoлгy. Светлая память о защитнике Родины навсегда останется в наших сердцах!
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ЗУРХАЙ
с 6 по 12 апреля

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