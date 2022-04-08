СКОРБИМ 08.04.2022 в 13:05
На Украине героически погиб военнослужащий из Бурятии
Эдуард Жидяев был убит во время выполнения боевой задачи - он эвакуировал более 20-ти единиц боевой техники, выведенной из строя
При исполнении воинского долга во время выполнения спецоперации на Украине погиб младший сержант Жидяев Эдуард Игоревич. Об этом сообщает Мемориал памяти военным из Бурятии.
Жидяев Эдуард Игоревич, родился 26 августа 1999 года. В 9 лет стал сиротой. Его воспитывала бабушка. Учился в школе № 13, участвовал в школьных олимпиадах. Друзья вспоминают его как солнечного и отзывчивого человека.
После окончания школы поступил в Улан-удэнский колледж железнодорожного транспорта, получил специальность «помощник машиниста». В 2019 году был призван в армию, подписал контракт. Служил механиком-водителем БРЭМ ( бронированная ремонтно-эвакуационная машина) взвода обеспечения танкового батальона 37 ОМСБр.
Погиб 18 марта 2022 года во время спецоперации на территории Украины, выполняя боевую задачу. Эвакуировал более 20-ти единиц боевой техники, выведенной из строя.
Эдуард был храбрым, сильным, добрым , отзывчивым солдатом, верным другом и товарищем. Похоронен 29 марта 2022 года в г. Улан-Удэ.
Жидяев Эдуард Игоревич, родился 26 августа 1999 года. В 9 лет стал сиротой. Его воспитывала бабушка. Учился в школе № 13, участвовал в школьных олимпиадах. Друзья вспоминают его как солнечного и отзывчивого человека.
После окончания школы поступил в Улан-удэнский колледж железнодорожного транспорта, получил специальность «помощник машиниста». В 2019 году был призван в армию, подписал контракт. Служил механиком-водителем БРЭМ ( бронированная ремонтно-эвакуационная машина) взвода обеспечения танкового батальона 37 ОМСБр.
Погиб 18 марта 2022 года во время спецоперации на территории Украины, выполняя боевую задачу. Эвакуировал более 20-ти единиц боевой техники, выведенной из строя.
Эдуард был храбрым, сильным, добрым , отзывчивым солдатом, верным другом и товарищем. Похоронен 29 марта 2022 года в г. Улан-Удэ.
ТегиУкраина