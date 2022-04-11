СКОРБИМ 11.04.2022 в 09:38

На Украине героически погиб сержант из Орлика

Амгалан Нимаевич Хумаев награждён Орденом Мужества посмертно
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На Украине героически погиб сержант из Орлика
В ходе военной спецоперации на Украине погиб Хумаев Амгалан Нимаевич, 1982 г.р, с.Орлик, сержант. Об этом сообщает Мемориал памяти военным из Бурятии.

Амгалан Нимаевич Хумаев родился в с. Орлик 17 января 1982 года.

Рано оставшись без отца, помогал матери вместе со старшим братом воспитывать двух младших братьев. Каждое лето проводил на летнике у дедушки – участника Великой Отечественной войны и бабушки – Матери-героини десятерых детей, помогая справляться с домашним хозяйством.

Окончил 11 классов в Орликской средней школе. Был одним из ярких представителей 50-го юбилейного выпуска. Занимался вольной борьбой, был честным и принципиальным, надежным и добрым другом.

После окончания школы поступил в Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию им. В.Р. Филиппова на зоотехника. Отучившись год, в 2000 году был призван на срочную военную службу. Служил ​ на Тихоокеанском флоте в г. Петропавловск-Камчатский.

После окончания срочной службы стал бойцом вневедомственной охраны МВД Республики Бурятия. Проработав три года, подписал контракт и навсегда связал свою жизнь с Вооруженными силами.

​Начал службу в г. Юрга Кемеровской области в отдельной мотострелковой ​ бригаде в/ч 92934. Затем продолжил службу командиром отделения ​в 11-ой гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригаде ВДВ России.

Последним местом службы на должности механика-водителя автомобильного отделения взвода обеспечения реактивного артиллерийского дивизиона стала 30-ая артиллерийская бригада в/ч 62048, сержант.

Где бы Амгалан Нимаевич не учился, работал, жил и служил,​ он всегда пользовался непререкаемым авторитетом,​ друзья и сослуживцы отмечали его отзывчивость, профессионализм, готовность всегда прийти на помощь. Был гордостью и опорой своей семьи, родных. У него остались жена и трое сыновей.

За проявленные доблесть и героизм Указом Президента России Амгалан Нимаевич награждён Орденом Мужества посмертно.
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