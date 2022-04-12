На Украине героически погиб стрелок наводчик БМП Иван Нелюбин

В ходе спецоперации на Украине погиб стрелок наводчик БМП Нелюбин Иван Александрович, 1997 г.р, с.Верхняя Заимка.Родился 12 октября 1997 года. Иван с трехмесячного возраста воспитывался и рос с дедушкой и бабушкой в селе Верхняя Заимка Северо-Байкальского района Бурятии, сообщает «Северобайкалье-инфо».Обучался в Верхнезаимской средней школе, где окончил 9 классов. В 2014 году поступил в Красноярский монтажный колледж по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».Перевелся на заочную форму обучения. Ухаживал за дедушкой-инвалидом.По характеру Иван был скромен, при этом коммуникабелен. Ответственно и добросовестно относился к обязанностям и поручениям в коллективе.В августе 2021 года, узнав о наборе в Вооруженные силы в ДНР, Иван уехал служить на Донбасс. Был принят в армию ДНР 9 полка, 1 батальона на должность стрелок наводчик БМП-1.С началом специальной военной операции начались активные боевые действия, к которым присоединилась армия ДНР, где служил Иван.16 марта в ходе наступательной операции при штурме города Мариуполь погиб в бою.Захоронен в братской могиле на «Аллее Славы» на берегу Азовского моря в селе Безыменное Донецкой области