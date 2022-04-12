СКОРБИМ 12.04.2022 в 09:31
На Украине героически погиб стрелок наводчик БМП Иван Нелюбин
Парень из Северо-Байкальского района захоронен в братской могиле на «Аллее Славы» на берегу Азовского моря
В ходе спецоперации на Украине погиб стрелок наводчик БМП Нелюбин Иван Александрович, 1997 г.р, с.Верхняя Заимка.
Родился 12 октября 1997 года. Иван с трехмесячного возраста воспитывался и рос с дедушкой и бабушкой в селе Верхняя Заимка Северо-Байкальского района Бурятии, сообщает «Северобайкалье-инфо».
Обучался в Верхнезаимской средней школе, где окончил 9 классов. В 2014 году поступил в Красноярский монтажный колледж по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».
Перевелся на заочную форму обучения. Ухаживал за дедушкой-инвалидом.
По характеру Иван был скромен, при этом коммуникабелен. Ответственно и добросовестно относился к обязанностям и поручениям в коллективе.
В августе 2021 года, узнав о наборе в Вооруженные силы в ДНР, Иван уехал служить на Донбасс. Был принят в армию ДНР 9 полка, 1 батальона на должность стрелок наводчик БМП-1.
С началом специальной военной операции начались активные боевые действия, к которым присоединилась армия ДНР, где служил Иван.
16 марта в ходе наступательной операции при штурме города Мариуполь погиб в бою.
Захоронен в братской могиле на «Аллее Славы» на берегу Азовского моря в селе Безыменное Донецкой области
Родился 12 октября 1997 года. Иван с трехмесячного возраста воспитывался и рос с дедушкой и бабушкой в селе Верхняя Заимка Северо-Байкальского района Бурятии, сообщает «Северобайкалье-инфо».
Обучался в Верхнезаимской средней школе, где окончил 9 классов. В 2014 году поступил в Красноярский монтажный колледж по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».
Перевелся на заочную форму обучения. Ухаживал за дедушкой-инвалидом.
По характеру Иван был скромен, при этом коммуникабелен. Ответственно и добросовестно относился к обязанностям и поручениям в коллективе.
В августе 2021 года, узнав о наборе в Вооруженные силы в ДНР, Иван уехал служить на Донбасс. Был принят в армию ДНР 9 полка, 1 батальона на должность стрелок наводчик БМП-1.
С началом специальной военной операции начались активные боевые действия, к которым присоединилась армия ДНР, где служил Иван.
16 марта в ходе наступательной операции при штурме города Мариуполь погиб в бою.
Захоронен в братской могиле на «Аллее Славы» на берегу Азовского моря в селе Безыменное Донецкой области
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