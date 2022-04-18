На Украине героически погиб ефрейтор из Шарагола

Во время военной спецоперации на территории Украины погиб Ногаев Понтелеймон Александрович, гвардии ефрейтор, старший стрелок мотострелкового батальона войсковой части 69647. Об этом сообщает Кяхта-инфо.24/7.Родился 30 апреля 1986 года. Обучался в Шарагольской средней общеобразовательной школе, окончил 9 классов в 2003 году.В школьные годы был обыкновенным веселым, доброжелательным, скромным учеником. Увлекался рыбалкой и спортом. Умел дружить и всегда был настоящим и преданным другом, всегда был готов прийти на помощь.В 2004 году был призван для прохождения срочной службы в ряды Российской Армии. Службу по призыву проходил в войсковой части 3695 в г. Ангарск, Иркутской области, в должности стрелка.4 апреля 2006 года, уволен в запас по окончанию срока службы.С 2006 г по 2009 г. занимался индивидуальной трудовой деятельностью – заготовкой стройматериалов. С 2008 по 2010 гг. проходил службу по контракту в Чеченской Республике г. Шали, в войсковой части № 94645.С 2012 по 2017 гг. служил в пожарной команде № 1706 - Сосновый Бор, в должности командира пожарного отделения.В апреле 2018 г. заключил контракт на прохождение службы в войсковой части 69647, был назначен на должность пулеметчика мотострелкового батальона, в июне 2018 года назначен стрелком – помощником гранатометчика мотострелкового батальона. С мая 2019 года состоял в должности разведчика – снайпера разведывательного взвода мотострелкового батальона.С апреля 2021 года - старший стрелок мотострелкового батальона войсковой части 69647.Командование части отзывались всегда о Понтелеймоне Александровиче как об ответственном, отзывчивом, преданном Родине и военной службе бойце, для ребят-сослуживцев он всегда был надежным и преданным товарищем.9 марта 2022 года в ходе проведения специальной военной операции, направленной на защиту мирного населения Донецкой и Луганской республик, национальной безопасности Российской Федерации гвардии ефрейтор Ногаев Понтелеймон Александрович погиб, исполнив свой воинский долг.Награжден Орденом Мужества посмертно.