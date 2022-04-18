СКОРБИМ 18.04.2022 в 10:32
На Украине героически погиб ефрейтор из Шарагола
Понтелеймон Ногаев награжден Орденом Мужества посмертно
Во время военной спецоперации на территории Украины погиб Ногаев Понтелеймон Александрович, гвардии ефрейтор, старший стрелок мотострелкового батальона войсковой части 69647. Об этом сообщает Кяхта-инфо.24/7.
Родился 30 апреля 1986 года. Обучался в Шарагольской средней общеобразовательной школе, окончил 9 классов в 2003 году.
В школьные годы был обыкновенным веселым, доброжелательным, скромным учеником. Увлекался рыбалкой и спортом. Умел дружить и всегда был настоящим и преданным другом, всегда был готов прийти на помощь.
В 2004 году был призван для прохождения срочной службы в ряды Российской Армии. Службу по призыву проходил в войсковой части 3695 в г. Ангарск, Иркутской области, в должности стрелка.
4 апреля 2006 года, уволен в запас по окончанию срока службы.
С 2006 г по 2009 г. занимался индивидуальной трудовой деятельностью – заготовкой стройматериалов. С 2008 по 2010 гг. проходил службу по контракту в Чеченской Республике г. Шали, в войсковой части № 94645.
С 2012 по 2017 гг. служил в пожарной команде № 1706 - Сосновый Бор, в должности командира пожарного отделения.
В апреле 2018 г. заключил контракт на прохождение службы в войсковой части 69647, был назначен на должность пулеметчика мотострелкового батальона, в июне 2018 года назначен стрелком – помощником гранатометчика мотострелкового батальона. С мая 2019 года состоял в должности разведчика – снайпера разведывательного взвода мотострелкового батальона.
С апреля 2021 года - старший стрелок мотострелкового батальона войсковой части 69647.
Командование части отзывались всегда о Понтелеймоне Александровиче как об ответственном, отзывчивом, преданном Родине и военной службе бойце, для ребят-сослуживцев он всегда был надежным и преданным товарищем.
9 марта 2022 года в ходе проведения специальной военной операции, направленной на защиту мирного населения Донецкой и Луганской республик, национальной безопасности Российской Федерации гвардии ефрейтор Ногаев Понтелеймон Александрович погиб, исполнив свой воинский долг.
Награжден Орденом Мужества посмертно.
Родился 30 апреля 1986 года. Обучался в Шарагольской средней общеобразовательной школе, окончил 9 классов в 2003 году.
В школьные годы был обыкновенным веселым, доброжелательным, скромным учеником. Увлекался рыбалкой и спортом. Умел дружить и всегда был настоящим и преданным другом, всегда был готов прийти на помощь.
В 2004 году был призван для прохождения срочной службы в ряды Российской Армии. Службу по призыву проходил в войсковой части 3695 в г. Ангарск, Иркутской области, в должности стрелка.
4 апреля 2006 года, уволен в запас по окончанию срока службы.
С 2006 г по 2009 г. занимался индивидуальной трудовой деятельностью – заготовкой стройматериалов. С 2008 по 2010 гг. проходил службу по контракту в Чеченской Республике г. Шали, в войсковой части № 94645.
С 2012 по 2017 гг. служил в пожарной команде № 1706 - Сосновый Бор, в должности командира пожарного отделения.
В апреле 2018 г. заключил контракт на прохождение службы в войсковой части 69647, был назначен на должность пулеметчика мотострелкового батальона, в июне 2018 года назначен стрелком – помощником гранатометчика мотострелкового батальона. С мая 2019 года состоял в должности разведчика – снайпера разведывательного взвода мотострелкового батальона.
С апреля 2021 года - старший стрелок мотострелкового батальона войсковой части 69647.
Командование части отзывались всегда о Понтелеймоне Александровиче как об ответственном, отзывчивом, преданном Родине и военной службе бойце, для ребят-сослуживцев он всегда был надежным и преданным товарищем.
9 марта 2022 года в ходе проведения специальной военной операции, направленной на защиту мирного населения Донецкой и Луганской республик, национальной безопасности Российской Федерации гвардии ефрейтор Ногаев Понтелеймон Александрович погиб, исполнив свой воинский долг.
Награжден Орденом Мужества посмертно.
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