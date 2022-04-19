На Украине героически погиб ефрейтор из Хоринского района

В ходе специальной военной операции российских войск на территории Украины, выполняя воинский долг, героически погиб Байбородин Владислав Петрович.Владислав родился 3 июля 2000 г. в селе Георгиевское Хоринского района. В 2007 году поступил в 1 класс Георгиевской средней школы, а в 2012 году вместе с родителями переехал в г. Улан-Удэ, где продолжил учёбу в школе №48. В школьные годы проявлял себя активным, любознательным учеником. Увлекался математикой, активно занимался спортом. В составе школьной команды принимал участие в военно-спортивных мероприятиях учебного заведения. Учителя и одноклассники отмечали в нем открытость, доброжелательность и умение дружить.По окончании школы поступил в Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта. Во время учёбы в колледже занимал призовые места в олимпиаде по дисциплинам ОБЖ и БЖД, в конкурсе "Патриотическое применение СИЗ – ОЗК» (средств индивидуальной защиты - общевойсковой защитный комплект) ему не было равных. Владислав был весёлым и общительным, но в то же время ответственным, всегда был готов прийти на помощь. Был бессменным участником команды КВН в своем учебном заведении. Будучи студентом, блестяще проявил себя в фестивале "Студенческая весна".В 2018 году был призван на срочную службу в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации. Через полгода подписал контракт на прохождение службы в 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознаменной ордена Суворова бригаде на станции Дивизионная г. Улан-Удэ. За время несения службы по контракту проявил такие качества, как смелость, решительность. Среди сослуживцев пользовался авторитетом и уважением, был хорошим другом.В ходе специальной военной операции, сражаясь с националистами, получил ранение, несовместимое с жизнью. До последней секунды своей жизни он оставался верным военной присяге, прославив честь солдата.За мужество и отвагу, проявленные при выполнении воинского долга, Владислав Байбородин представлен к награждению орденом Мужества посмертно.