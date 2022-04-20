СКОРБИМ 20.04.2022 в 11:16
Военнослужащий из Бурятии ценой своей жизни спас командира
Али Батырова посмертно наградили Орденом Мужества
На Украине героически погиб военнослужащий из Бурятии Али Батыров. О его подвиге рассказали родные, пишет Мемориал памяти военным из Бурятии.
Али родился 13 августа 1990 года в Астраханской области. Он поступил в Казанское военное училище и продолжил учебу в Михайловской военной артиллерийской академии. В 2016 году Али направили на службу в Бурятию, где он и создал семью.
В январе 2022 года военнослужащий принимал участие в учениях в Белоруссии, а оттуда был направлен на Украину.
- 28 февраля колонна Али попала под обстрел, и он своим телом закрыл командира части. Такой он у нас был - настоящий офицер. Никогда ничего не боялся, - рассказывают родные.
Похороны Али Батырова состоялись 7 марта в Астраханской области, где живут родители военнослужащего. У него осталось трое детей.
По рассказам родных, в 2020 году Али служил в Сирии, за что получил Орден Мужества. Сейчас его семье посмертно вручен второй Орден Мужества, однако родные уверены, что Али должны дать звание Героя России, ведь он совершил по-настоящему героический поступок.
Али родился 13 августа 1990 года в Астраханской области. Он поступил в Казанское военное училище и продолжил учебу в Михайловской военной артиллерийской академии. В 2016 году Али направили на службу в Бурятию, где он и создал семью.
В январе 2022 года военнослужащий принимал участие в учениях в Белоруссии, а оттуда был направлен на Украину.
- 28 февраля колонна Али попала под обстрел, и он своим телом закрыл командира части. Такой он у нас был - настоящий офицер. Никогда ничего не боялся, - рассказывают родные.
Похороны Али Батырова состоялись 7 марта в Астраханской области, где живут родители военнослужащего. У него осталось трое детей.
По рассказам родных, в 2020 году Али служил в Сирии, за что получил Орден Мужества. Сейчас его семье посмертно вручен второй Орден Мужества, однако родные уверены, что Али должны дать звание Героя России, ведь он совершил по-настоящему героический поступок.
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