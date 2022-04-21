СКОРБИМ 21.04.2022 в 10:01

На Украине героически погиб командир отделения инженерной роты

Алексей Громов награжден Орденом Мужества посмертно
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На Украине героически погиб командир отделения инженерной роты
В ходе спецоперации на территории Украины 27 марта 2022 года героически погиб командир отделения инженерной роты (усиления МСБ) инженерно-саперного батальона 69647 ВЧ Громов Алексей Владимирович. Об этом сообщает Мемориал памяти военным из Бурятии.

Алексей Владимирович родился 14.02.1997 года в городе Кяхта.

С 2016 года и по настоящее время проходил службу по контракту в г. Кяхта в ВЧ 69647.

За добросовестное исполнение обязанностей, соблюдение законности и служебной дисциплины был награждён: орденами, медалями, почётными грамотами и благодарственными письмами. Также награждён орденом мужества посмертно.

Алексей всегда был добрым, отзывчивым человеком, готовым в любой момент прийти на помощь. Родители видели в нём надёжную и сильную опору. До последней секунды своей жизни оставался верным военной присяге, прославив честь солдата.

У Алексея Владимировича остались любимая девушка, родители и сестра.
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