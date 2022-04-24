СКОРБИМ 24.04.2022 в 10:53
На Украине героически погиб 21-летний десантник из Бурятии
Дмитрий Фаршинев исполнил воинский долг - прикрыл сослуживцев и спас целое подразделение
Текст: Нина Павлова
Во время военной спецоперации на территории Украины героически погиб Фаршинев Дмитрий Александрович, ефрейтор11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.
Родился Дмитрий Александрович 29 мая 2000 г. в г. Иркутск. С 2006 по 2017 гг. обучался в МБОУ «Кяхтинская СОШ № 2».
В школьные годы Дмитрий был скромным, тихим, открытым, честным, порядочным, добрым, целеустремленным мальчиком.
В отношениях со сверстниками отличался отзывчивостью, готовностью прийти на помощь.
В 2017 году поступил в Бурятский республиканский строительный техникум по специальности «Электромонтажник».
В 2018 году, после окончания техникума, был призван в ряды Российской армии в 11 ОДШБР.
Во время прохождения службы заключил контракт.
В 2019 году был командирован в Сирийскую Арабскую Республику.
В ходе выполнения специальных обязанностей проявил высокие профессиональные качества, способность к быстрому анализу и правильной оценке сложившейся обстановки.
Зарекомендовал себя грамотным, исполнительным, инициативным, добросовестным военнослужащим.
Был награжден медалью «За укрепление боевого содружества».
5 апреля 2022 года в ходе проведения специальной военной операции на Украине, Дмитрий Александрович, прикрывая своих, спасая подразделение, героически погиб.
Гвардии ефрейтор Фаршинев Дмитрий Алескандрович исполнил свой воинский долг.
Представлен к высокой награде.
Прощание состоится 25 апреля, панихида в ГДО с 13.30-14.00.
Родился Дмитрий Александрович 29 мая 2000 г. в г. Иркутск. С 2006 по 2017 гг. обучался в МБОУ «Кяхтинская СОШ № 2».
В школьные годы Дмитрий был скромным, тихим, открытым, честным, порядочным, добрым, целеустремленным мальчиком.
В отношениях со сверстниками отличался отзывчивостью, готовностью прийти на помощь.
В 2017 году поступил в Бурятский республиканский строительный техникум по специальности «Электромонтажник».
В 2018 году, после окончания техникума, был призван в ряды Российской армии в 11 ОДШБР.
Во время прохождения службы заключил контракт.
В 2019 году был командирован в Сирийскую Арабскую Республику.
В ходе выполнения специальных обязанностей проявил высокие профессиональные качества, способность к быстрому анализу и правильной оценке сложившейся обстановки.
Зарекомендовал себя грамотным, исполнительным, инициативным, добросовестным военнослужащим.
Был награжден медалью «За укрепление боевого содружества».
5 апреля 2022 года в ходе проведения специальной военной операции на Украине, Дмитрий Александрович, прикрывая своих, спасая подразделение, героически погиб.
Гвардии ефрейтор Фаршинев Дмитрий Алескандрович исполнил свой воинский долг.
Представлен к высокой награде.
Прощание состоится 25 апреля, панихида в ГДО с 13.30-14.00.
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