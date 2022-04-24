На Украине героически погиб 21-летний десантник из Бурятии

Во время военной спецоперации на территории Украины героически погиб Фаршинев Дмитрий Александрович, ефрейтор11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.Родился Дмитрий Александрович 29 мая 2000 г. в г. Иркутск. С 2006 по 2017 гг. обучался в МБОУ «Кяхтинская СОШ № 2».В школьные годы Дмитрий был скромным, тихим, открытым, честным, порядочным, добрым, целеустремленным мальчиком.В отношениях со сверстниками отличался отзывчивостью, готовностью прийти на помощь.В 2017 году поступил в Бурятский республиканский строительный техникум по специальности «Электромонтажник».В 2018 году, после окончания техникума, был призван в ряды Российской армии в 11 ОДШБР.Во время прохождения службы заключил контракт.В 2019 году был командирован в Сирийскую Арабскую Республику.В ходе выполнения специальных обязанностей проявил высокие профессиональные качества, способность к быстрому анализу и правильной оценке сложившейся обстановки.Зарекомендовал себя грамотным, исполнительным, инициативным, добросовестным военнослужащим.Был награжден медалью «За укрепление боевого содружества».5 апреля 2022 года в ходе проведения специальной военной операции на Украине, Дмитрий Александрович, прикрывая своих, спасая подразделение, героически погиб.Гвардии ефрейтор Фаршинев Дмитрий Алескандрович исполнил свой воинский долг.Представлен к высокой награде.Прощание состоится 25 апреля, панихида в ГДО с 13.30-14.00.