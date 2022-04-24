СКОРБИМ 24.04.2022 в 10:53

На Украине героически погиб 21-летний десантник из Бурятии

Дмитрий Фаршинев исполнил воинский долг - прикрыл сослуживцев и спас целое подразделение
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Текст: Нина Павлова
На Украине героически погиб 21-летний десантник из Бурятии
Во время военной спецоперации на территории Украины героически погиб Фаршинев Дмитрий Александрович, ефрейтор11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

Родился Дмитрий Александрович 29 мая 2000 г. в г. Иркутск. С 2006 по 2017 гг. обучался в МБОУ «Кяхтинская СОШ № 2».

В школьные годы Дмитрий был скромным, тихим, открытым, честным, порядочным, добрым, целеустремленным мальчиком.

В отношениях со сверстниками отличался отзывчивостью, готовностью прийти на помощь.

В 2017 году поступил в Бурятский республиканский строительный техникум по специальности «Электромонтажник».

В 2018 году, после окончания техникума, был призван в ряды Российской армии в 11 ОДШБР.

Во время прохождения службы заключил контракт.

В 2019 году был командирован в Сирийскую Арабскую Республику.

В ходе выполнения специальных обязанностей проявил высокие профессиональные качества, способность к быстрому анализу и правильной оценке сложившейся обстановки.

Зарекомендовал себя грамотным, исполнительным, инициативным, добросовестным военнослужащим.
Был награжден медалью «За укрепление боевого содружества».

5 апреля 2022 года в ходе проведения специальной военной операции на Украине, Дмитрий Александрович, прикрывая своих, спасая подразделение, героически погиб.

Гвардии ефрейтор Фаршинев Дмитрий Алескандрович исполнил свой воинский долг.

Представлен к высокой награде.

Прощание состоится 25 апреля, панихида в ГДО с 13.30-14.00.
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