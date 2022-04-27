СКОРБИМ 27.04.2022 в 16:20

Погибшего на Украине сержанта из Бурятии представили к званию Героя России посмертно

Денис Лаптев скончался 5 апреля
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Текст: Нина Павлова
Погибшего на Украине сержанта из Бурятии представили к званию Героя России посмертно
Мухоршибирский район простился со своим героем - Денисом Викторовичем Лаптевым, сержантом 11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Он героически погиб 5 апреля в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.

Денис Викторович Лаптев родился 31 января 1985 года в селе Хонхолой Мухоршибирского района.

С первого класса обучался в родной «Хонхолойской СОШ».

Денис был добрым, открытым юношей с жизнерадостным характером. В отношениях со сверстниками отличался отзывчивостью, всегда откликался на любые просьбы, на него можно было положиться. Во время учебы в школе активно участвовал в спортивных соревнованиях и состязаниях, защищая честь школы на всех уровнях соревнований.

Денис всегда был целеустремленным человеком, основным принципом жизни было: - своих в беде не бросаем, никто кроме меня. За время прохождения службы проявил высокие профессиональные качества, способность к быстрому анализу и правильной оценке сложившейся обстановки.

В 2013 году принимал участие в боевых действиях на Северо – Кавказском регионе. В 2019, 2021 годах был командирован в Сирийскую Арабскую Республику.

В ходе выполнения специальных обязанностей зарекомендовал себя грамотным, исполнительным, инициативным, добросовестным военнослужащим.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга Денис Викторович представлен к званию Герой России (посмертно).

Трудолюбивый, упорный, доводящий любое начатое дело до конца. Был первым помощником родителям, любящим и заботливым мужем и отцом.

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