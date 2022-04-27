Погибшего на Украине сержанта из Бурятии представили к званию Героя России посмертно





Мухоршибирский район простился со своим героем - Денисом Викторовичем Лаптевым, сержантом 11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Он героически погиб 5 апреля в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.Денис Викторович Лаптев родился 31 января 1985 года в селе Хонхолой Мухоршибирского района.С первого класса обучался в родной «Хонхолойской СОШ».Денис был добрым, открытым юношей с жизнерадостным характером. В отношениях со сверстниками отличался отзывчивостью, всегда откликался на любые просьбы, на него можно было положиться. Во время учебы в школе активно участвовал в спортивных соревнованиях и состязаниях, защищая честь школы на всех уровнях соревнований.Денис всегда был целеустремленным человеком, основным принципом жизни было: - своих в беде не бросаем, никто кроме меня. За время прохождения службы проявил высокие профессиональные качества, способность к быстрому анализу и правильной оценке сложившейся обстановки.В 2013 году принимал участие в боевых действиях на Северо – Кавказском регионе. В 2019, 2021 годах был командирован в Сирийскую Арабскую Республику.В ходе выполнения специальных обязанностей зарекомендовал себя грамотным, исполнительным, инициативным, добросовестным военнослужащим.За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга Денис Викторович представлен к званию Герой России (посмертно).Трудолюбивый, упорный, доводящий любое начатое дело до конца. Был первым помощником родителям, любящим и заботливым мужем и отцом.