СКОРБИМ 28.04.2022 в 09:35

На Украине героически погиб ефрейтор из Кижингинского района

Чингис Намсараев представлен к награде Орденом Мужества посмертно
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Текст: Нина Павлова
На Украине героически погиб ефрейтор из Кижингинского района
6 марта 2022 года в ходе специальной операции на Украине при исполнении воинского долга погиб ефрейтор Намсараев Чингис Цыденешиевич.

Намсараев Чингис Цыденешиевич родился 29.06.1997 г. в селе Усть-Орот Кижингинского района Республики Бурятия. Закончил 11 классов Усть-Оротской средней общеобразовательной школы в 2014 году.

Это был искренний, доброжелательный, немногословный и скромный юноша, ответственный за свои поступки. Благодаря высокой любознательности, трудолюбию и стремлению к самообразованию всегда был заинтересован в получении новых знаний из разных областей науки и культуры. Был активным участником всех школьных, районных и республиканских мероприятий.

Чингис стремился и добивался успехов в намеченных делах, не отступал перед трудностями. За свой чуткий, отзывчивый характер пользовался уважением и доверием среди одноклассников и друзей. Увлекался футболом, являлся членом сборной команды школы.

В 2014 году он поступил в Восточно-Сибирский государственный университет технологии и управления на факультет «Экономика и управление» по направлению «Государственное и муниципальное управление», который успешно закончил в 2018 году.

В 2020 году был призван в армию, в дальнейшем принял решение перейти на службу по контракту в войсковую часть 69647.

Ефрейтор Намсараев Чингис Цыденешиевич, наводчик-оператор танкового взвода танковой роты танкового батальона 5 отдельной гвардейской танковой бригады 36 общевойсковой армии Восточного военного округа, принимал непосредственное участие в составе объединенной группировки войск (сил) Российской Федерации в специальной военной операции на Донбассе по демилитаризации и денацификации Украины.

Он попал в самое пекло, показал, на что способен российский солдат. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга представлен к награде орденом Мужества.
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Украина

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