СКОРБИМ 29.04.2022 в 11:36

На Украине героически погиб 20-летний десантник из Хоринского района

Владислав Кокорин был похоронен 28 марта
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Текст: Нина Павлова
На Украине героически погиб 20-летний десантник из Хоринского района
В ходе специальной операции на Украине 7 марта погиб Кокорин Владислав Константинович, ефрейтор.

Владислав родился 27 января 2002 года в Улан-Удэ. Ефрейтор 11 отдельной гвардейской десантно – штурмовой бригады.

Воспитывался в приемной семье Жигжитова Сергея Дашинимаевича и Жигжитовой Даримы Прокопьевны с 5-летнего возраста в Хоринском районе, в улусе Кульский Станок. Не женат, детей нет. Был очень дружелюбный и отзывчивый. Есть родной братишка.

Вынос состоялся 28 марта в Улан-Удэ на Лукодроме.
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