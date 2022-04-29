СКОРБИМ 29.04.2022 в 11:36
На Украине героически погиб 20-летний десантник из Хоринского района
Владислав Кокорин был похоронен 28 марта
Текст: Нина Павлова
В ходе специальной операции на Украине 7 марта погиб Кокорин Владислав Константинович, ефрейтор.
Владислав родился 27 января 2002 года в Улан-Удэ. Ефрейтор 11 отдельной гвардейской десантно – штурмовой бригады.
Воспитывался в приемной семье Жигжитова Сергея Дашинимаевича и Жигжитовой Даримы Прокопьевны с 5-летнего возраста в Хоринском районе, в улусе Кульский Станок. Не женат, детей нет. Был очень дружелюбный и отзывчивый. Есть родной братишка.
Вынос состоялся 28 марта в Улан-Удэ на Лукодроме.
Владислав родился 27 января 2002 года в Улан-Удэ. Ефрейтор 11 отдельной гвардейской десантно – штурмовой бригады.
Воспитывался в приемной семье Жигжитова Сергея Дашинимаевича и Жигжитовой Даримы Прокопьевны с 5-летнего возраста в Хоринском районе, в улусе Кульский Станок. Не женат, детей нет. Был очень дружелюбный и отзывчивый. Есть родной братишка.
Вынос состоялся 28 марта в Улан-Удэ на Лукодроме.
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