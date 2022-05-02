СКОРБИМ 02.05.2022 в 10:35

На Украине героически погиб прапорщик из Улан-Удэ

Андрей Гармаев погиб 22 апреля при исполнении воинского долга

A- A+
Текст: Служба информации
На Украине героически погиб прапорщик из Улан-Удэ

Андрей Баясхаланович Гармаев родился 21 июня 2001 года в г. Улан-Удэ, в семье педагогов Гармаевых Баясхалана Жамбаловича и Елены Андреевны. Рос в любящей, многодетной семье. Был примером и защитником своим младшим братьям, опорой и надеждой семьи, сообщает Мемориал памяти военным из Бурятии.

Закончил 11 классов Галтайской средней общеобразовательной школы в 2018 году. Был активным участником всех школьных и районных мероприятий. Всегда стремился и добивался успехов в поставленных делах, не отступал перед трудностями.

Он был невероятно талантливый, добросовестный, трудолюбивый, с прекрасным чувством юмора, являлся лидером класса. За свой чуткий и отзывчивый характер пользовался уважением среди одноклассников, друзей и старших товарищей. Был душой любого коллектива.

Андрей был солистом детского образцового ансамбля, увлекался спортом, многократно занимал призовые места на школьных и районных соревнованиях по национальной борьбе.

С ранних лет мечтал стать военным, защитником своей Родины.

После окончания школы поступил в Омский автобронетанковый инженерный институт, который успешно закончил в 2021 году. Получил звание прапорщика, затем был направлен на службу в село Сергеевка Приморского края, в должности командира комендантского взвода роты управления войсковой части 82588.

Земляки Андрея Гармаева: «Это невосполнимая утрата и боль для каждого из нас. Всем сердцем разделяем горе родных и близких. Душевных сил вам, выдержки и мужества в эти скорбные дни. Андрей навсегда останется в наших сердцах любящим сыном, внуком, заботливым братом и настоящим другом».

Прощание проходит сегодня, 2 мая, в Галтае.

 

Теги
Украина

Все новости

В Бурятии сняли со льдины пожилого любителя рыбалки
02.05.2022 в 10:58
На Украине героически погиб прапорщик из Улан-Удэ
02.05.2022 в 10:35
Пожилого жителя Бурятии оштрафуют за сжигание травы
02.05.2022 в 10:08
Малолетние садистки, избившие 15-летнюю школьницу, уже попадали в поле зрения полиции
02.05.2022 в 07:00
В Бурятии прошел «день первой борозды»
01.05.2022 в 22:34
В Забайкалье возбуждено уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета Ми-8
01.05.2022 в 20:07
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Забайкалье, погиб один человек
01.05.2022 в 18:11
Алексей Цыденов: Все мы вкладываем усилия в укрепление нашей Родины
01.05.2022 в 17:48
В Бурятии вновь снизился прирост COVID-19
01.05.2022 в 14:10
ВСЖД отправила из Бурятии вагон для гуманитарного «Поезда помощи»
01.05.2022 в 12:08
ЗУРХАЙ
с 27 апреля по 3 мая

Читайте также
На Украине героически погиб рядовой из Челутая
Дмитрия Быкова похоронят 30 апреля
30.04.2022 в 10:18
На Украине героически погиб 20-летний десантник из Хоринского района
Владислав Кокорин был похоронен 28 марта
29.04.2022 в 11:36
На Украине героически погиб ефрейтор из Кижингинского района
Чингис Намсараев представлен к награде Орденом Мужества посмертно
28.04.2022 в 09:35
Погибшего на Украине сержанта из Бурятии представили к званию Героя России посмертно
Денис Лаптев скончался 5 апреля
27.04.2022 в 16:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru