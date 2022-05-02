На Украине героически погиб прапорщик из Улан-Удэ

Андрей Баясхаланович Гармаев родился 21 июня 2001 года в г. Улан-Удэ, в семье педагогов Гармаевых Баясхалана Жамбаловича и Елены Андреевны. Рос в любящей, многодетной семье. Был примером и защитником своим младшим братьям, опорой и надеждой семьи, сообщает Мемориал памяти военным из Бурятии.

Закончил 11 классов Галтайской средней общеобразовательной школы в 2018 году. Был активным участником всех школьных и районных мероприятий. Всегда стремился и добивался успехов в поставленных делах, не отступал перед трудностями.

Он был невероятно талантливый, добросовестный, трудолюбивый, с прекрасным чувством юмора, являлся лидером класса. За свой чуткий и отзывчивый характер пользовался уважением среди одноклассников, друзей и старших товарищей. Был душой любого коллектива.

Андрей был солистом детского образцового ансамбля, увлекался спортом, многократно занимал призовые места на школьных и районных соревнованиях по национальной борьбе.

С ранних лет мечтал стать военным, защитником своей Родины.

После окончания школы поступил в Омский автобронетанковый инженерный институт, который успешно закончил в 2021 году. Получил звание прапорщика, затем был направлен на службу в село Сергеевка Приморского края, в должности командира комендантского взвода роты управления войсковой части 82588.

Земляки Андрея Гармаева: «Это невосполнимая утрата и боль для каждого из нас. Всем сердцем разделяем горе родных и близких. Душевных сил вам, выдержки и мужества в эти скорбные дни. Андрей навсегда останется в наших сердцах любящим сыном, внуком, заботливым братом и настоящим другом».

Прощание проходит сегодня, 2 мая, в Галтае.