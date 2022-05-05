СКОРБИМ 05.05.2022 в 10:20
На Украине героически погиб матрос-наводчик гранатометного взвода из Сосново-Озерска
Бимба Цыренов награжден орденом Мужества посмертно
Текст: Нина Павлова
В ходе специальной военной операции на Украине, выполняя боевое задание, 15 апреля погиб матрос-наводчик гранатометного взвода 155 десантно-штурмовой бригады Цыренов Бимба Бадмаевич. Об этом сообщает Мемориал памяти военным из Бурятии.
Бимба родился 20 мая 1998 г. Выпускник Сосново-Озёрской СОШ № 1, осенью 2016 года был призван в ряды Российской армии, через полгода срочной службы подписал контракт, спустя три года уволился и подписал новый контракт в ноябре 2020 года.
Находился в служебной командировке в Сирии, по возвращению принимал участие в специальной военной операции на Украине.
Указом президента РФ награжден орденом Мужества посмертно.
Прощание состоялось 29 апреля в селе Сосново-Озёрское.
Бимба родился 20 мая 1998 г. Выпускник Сосново-Озёрской СОШ № 1, осенью 2016 года был призван в ряды Российской армии, через полгода срочной службы подписал контракт, спустя три года уволился и подписал новый контракт в ноябре 2020 года.
Находился в служебной командировке в Сирии, по возвращению принимал участие в специальной военной операции на Украине.
Указом президента РФ награжден орденом Мужества посмертно.
Прощание состоялось 29 апреля в селе Сосново-Озёрское.
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