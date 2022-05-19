СКОРБИМ 19.05.2022 в 09:58
На Украине героически погиб ефрейтор из Джиды
Дмитрий Григорьев воспитывался в многодетной семье
Текст: Нина Павлова
В ходе спецоперации на Украине погиб Григорьев Дмитрий Валерьевич, сообщает Мемориал памяти военным из Бурятии.
Дмитрий родился 10 июля 1998 года в поселке Джида Джидинского района Республики Бурятия в семье Валерия Дмитриевича и Веры Мансуровны Григорьевых. Дмитрий воспитывался в многодетной семье, был вторым по счету ребёнком.
В 2005 году пошел в первый класс в Джидинскую среднюю общеобразовательную школу и учился там до 2012 года. В седьмом классе переехал с семьёй в Иволгинский район улус Нур-Селение. С 2013 по 2015 год учился в Сужинской школе.
Во времена школы показал себя очень отзывчивым, трудолюбивым и добрым парнем. Увлекался борьбой и футболом.
В 2015 году поступил в Бурятский республиканский индустриальный техникум и получил специальность помощника машиниста электровоза. В 2019 закончил техникум.
По характеру был честным, порядочным, дружелюбным, тем кто никогда не бросит в беде и всегда придет на помощь. Был опорой и поддержкой для своей семьи.
В 2019 году осенью был призван в ряды Российской армии. Проходил срочную службу в Читинской области станции Песчанка. Там получил звание гвардии ефрейтора.
В 2020 году был переведен на срочную службу в г.Кяхта в в/ч 69647 37-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду, где и подписал контракт.
В 2021 году участвовал в учениях Селенга-2021 в Монголии и был награждён памятной медалью.
В январе 2022 года был отправлен на спецоперацию в Украину, где погиб при исполнении воинского долга.
Дмитрий родился 10 июля 1998 года в поселке Джида Джидинского района Республики Бурятия в семье Валерия Дмитриевича и Веры Мансуровны Григорьевых. Дмитрий воспитывался в многодетной семье, был вторым по счету ребёнком.
В 2005 году пошел в первый класс в Джидинскую среднюю общеобразовательную школу и учился там до 2012 года. В седьмом классе переехал с семьёй в Иволгинский район улус Нур-Селение. С 2013 по 2015 год учился в Сужинской школе.
Во времена школы показал себя очень отзывчивым, трудолюбивым и добрым парнем. Увлекался борьбой и футболом.
В 2015 году поступил в Бурятский республиканский индустриальный техникум и получил специальность помощника машиниста электровоза. В 2019 закончил техникум.
По характеру был честным, порядочным, дружелюбным, тем кто никогда не бросит в беде и всегда придет на помощь. Был опорой и поддержкой для своей семьи.
В 2019 году осенью был призван в ряды Российской армии. Проходил срочную службу в Читинской области станции Песчанка. Там получил звание гвардии ефрейтора.
В 2020 году был переведен на срочную службу в г.Кяхта в в/ч 69647 37-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду, где и подписал контракт.
В 2021 году участвовал в учениях Селенга-2021 в Монголии и был награждён памятной медалью.
В январе 2022 года был отправлен на спецоперацию в Украину, где погиб при исполнении воинского долга.
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