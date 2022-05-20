СКОРБИМ 20.05.2022 в 16:09

На Украине героически погиб старший лейтенант из Бурятии

Николай Гончаров награжден Орденом Мужества посмертно
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На Украине героически погиб старший лейтенант из Бурятии
В  ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб Гончаров Николай Сергеевич, сообщает Джида-инфо.24/7.

Родился 17 июля 1993 года в с. Желтура. В 2009 году успешно закончил Белоозерскую среднюю школу.

Активно участвовал в общественной жизни села и района, увлекался спортом.

После окончания школы поступил в Барнаульскую школу-интернат с первоначальной летной подготовкой.

В этом же году был призван на срочную службу в ряды вооруженных сил Российской Федерации в 5-ую отдельную гвардейскую танковую Тацинскую Краснознаменную, Ордена Суворова бригаду, войсковая часть № 46108.

В 2013 году поступил в Новосибирское высшее военное командное ордена Жукова училище по специальности «Военная разведка».

В 2018 году успешно закончив училище, был направлен к качестве командира разведывательного взвода в звании лейтенанта Ленинградской области, Лужский район, г. Луга войсковая часть 29760.

В 2021 году был участником мирного урегулирования военного конфликта в Сирии.

За время службы награжден множественными наградами и грамотами.

Указом Президента РФ командир взвода батальонно-тактической группы старший лейтенант Гончаров Николай Сергеевич награжден Орденом Мужества посмертно.
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