На Украине героически погиб старший лейтенант из Бурятии

В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб Гончаров Николай Сергеевич, сообщает Джида-инфо.24/7.Родился 17 июля 1993 года в с. Желтура. В 2009 году успешно закончил Белоозерскую среднюю школу.Активно участвовал в общественной жизни села и района, увлекался спортом.После окончания школы поступил в Барнаульскую школу-интернат с первоначальной летной подготовкой.В этом же году был призван на срочную службу в ряды вооруженных сил Российской Федерации в 5-ую отдельную гвардейскую танковую Тацинскую Краснознаменную, Ордена Суворова бригаду, войсковая часть № 46108.В 2013 году поступил в Новосибирское высшее военное командное ордена Жукова училище по специальности «Военная разведка».В 2018 году успешно закончив училище, был направлен к качестве командира разведывательного взвода в звании лейтенанта Ленинградской области, Лужский район, г. Луга войсковая часть 29760.В 2021 году был участником мирного урегулирования военного конфликта в Сирии.За время службы награжден множественными наградами и грамотами.Указом Президента РФ командир взвода батальонно-тактической группы старший лейтенант Гончаров Николай Сергеевич награжден Орденом Мужества посмертно.