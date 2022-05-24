СКОРБИМ 24.05.2022 в 09:28
На Украине героически погиб рядовой из Кяхтинского района
Виктор Намсараев был смертельно ранен 2 мая
Текст: Нина Павлова
В ходе спецоперации на территории Украины погиб Намсараев Виктор Евгеньевич, гвардии рядовой, служил в гранатометном взводе 1-го мотострелкового батальона 37 Отдельной Гвардейской мотострелковой бригады. Об этом пишет Мемориал памяти военным из Бурятии.
Виктор Евгеньевич родился 21 сентября 1998 года в пос. Октябрьский.
С 2004 по 2013 года учился в Энхэ-Талинской школе. Успевал по всем предметам на «хорошо» и «отлично». Был трудолюбивым, доброжелательным и вежливым, к выполнению общественных поручений всегда относился со всей серьезностью и ответственностью.
В 2013 году, окончив 9 классов в Энхэ-Талинской школе, Виктор поступил в Технологический колледж Восточно-Сибирского Государственного Университета Технологий и Управления, который закончил в 2016 году по специальности «Финансы и кредит». В 2016 году продолжил обучение и поступил во ВСГУТУ, который окончил в 2020 году, получив диплом бакалавра по направлению «Экономика».
С 2020 г служил в 37-й Отдельной Гвардейской мотострелковой бригаде. В сентябре 2021 года был награжден грамотой за высокие показатели при проведении двухстороннего бригадного тактического учения.
Среди своих друзей, одноклассников, сослуживцев Виктор Евгеньевич пользовался заслуженным авторитетом и уважением за свой скромный и добрый характер, стремление помочь и поддержать товарищей.
Вместе с сослуживцами принимал участие в специальной военной операции на Украине. 2 мая 2022 года погиб, выполняя свой воинский долг.
Виктор Евгеньевич родился 21 сентября 1998 года в пос. Октябрьский.
С 2004 по 2013 года учился в Энхэ-Талинской школе. Успевал по всем предметам на «хорошо» и «отлично». Был трудолюбивым, доброжелательным и вежливым, к выполнению общественных поручений всегда относился со всей серьезностью и ответственностью.
В 2013 году, окончив 9 классов в Энхэ-Талинской школе, Виктор поступил в Технологический колледж Восточно-Сибирского Государственного Университета Технологий и Управления, который закончил в 2016 году по специальности «Финансы и кредит». В 2016 году продолжил обучение и поступил во ВСГУТУ, который окончил в 2020 году, получив диплом бакалавра по направлению «Экономика».
С 2020 г служил в 37-й Отдельной Гвардейской мотострелковой бригаде. В сентябре 2021 года был награжден грамотой за высокие показатели при проведении двухстороннего бригадного тактического учения.
Среди своих друзей, одноклассников, сослуживцев Виктор Евгеньевич пользовался заслуженным авторитетом и уважением за свой скромный и добрый характер, стремление помочь и поддержать товарищей.
Вместе с сослуживцами принимал участие в специальной военной операции на Украине. 2 мая 2022 года погиб, выполняя свой воинский долг.
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