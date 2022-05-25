СКОРБИМ 25.05.2022 в 09:57
На Украине героически погиб рядовой Александр Батожапов
Парень пошел служить по контракту в апреле 2022 года
Текст: Нина Павлова
В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб Батожапов Александр Юрьевич, рядовой.
Александр Юрьевич родился 24 марта 1998 года в с. Цагатуй.
В 2015 году успешно окончил Цагатуйскую среднюю общеобразовательную школу им. Н.С.Сосорова.
Александр являлся активным участником всех школьных мероприятий, увлекался спортом.
Закончив 11 классов поступил в Бурятский республиканский информационно-экономический техникум г.Улан-Удэ.
В 2016 -2017 г.г. проходил срочную службу в воздушно-космических силах в п. Звездный г. Улан-Удэ.
После окончания службы успешно закончил техникум и получил диплом мастера по обработке цифровой информации.
Контрактную службу начал в апреле 2022 года
Указом Президента РФ оператор-электрик взвода обеспечения комендантской роты войсковой части 69647 гвардии рядовой
Батожапов Александр Юрьевич награжден Орденом Мужества посмертно.
Александр Юрьевич родился 24 марта 1998 года в с. Цагатуй.
В 2015 году успешно окончил Цагатуйскую среднюю общеобразовательную школу им. Н.С.Сосорова.
Александр являлся активным участником всех школьных мероприятий, увлекался спортом.
Закончив 11 классов поступил в Бурятский республиканский информационно-экономический техникум г.Улан-Удэ.
В 2016 -2017 г.г. проходил срочную службу в воздушно-космических силах в п. Звездный г. Улан-Удэ.
После окончания службы успешно закончил техникум и получил диплом мастера по обработке цифровой информации.
Контрактную службу начал в апреле 2022 года
Указом Президента РФ оператор-электрик взвода обеспечения комендантской роты войсковой части 69647 гвардии рядовой
Батожапов Александр Юрьевич награжден Орденом Мужества посмертно.
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