СКОРБИМ 27.05.2022 в 09:56

В Бурятии простятся с погибшим на Украине Александром Харламовым

Рядовой награжден Орденом Мужества посмертно
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии простятся с погибшим на Украине Александром Харламовым
27 мая в 13 часов на центральной площади села Петропавловка пройдет гражданская панихида по погибшему на Украине военнослужащему Александру Харламову.

Как сообщает паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии», Александр Харламов родился 15 мая 1999 года в селе Петропавловка Джидинского района. С детства был ответственным, добрым и жизнерадостным, отзывчивым и дружелюбным, готовым всегда прийти на помощь друзьям. Являлся активным, спортивным участником всех школьных мероприятий.

Увлекался настольным теннисом и имел 1 разряд, также занимался армрестлингом. Ездил на соревнования в Монголию. Увлекался игрой на гитаре. Александр пользовался уважением среди друзей. Всегда проявлял уважение к старшим, был порядочным во всех своих поступках.

В 2013 году поступил в Джидинский многопрофильный техникум по профессии автомеханик. Во время обучения был активным участником ансамбля «Казачий разъезд», совместно с которым два раза ездил в Беларусь.

В 2018 году с отличием окончил техникум и в июле был призван на срочную службу в войска Национальной Гвардии в Санкт-Петербург в должности водителя.

В 2019 году продолжил службу по контракту в 30-й артиллерийской бригаде Войсковой части 62048, подразделения противотанкового дивизиона на должности водителя-электрика, в звании рядового. По контракту прослужил 4 года.

«Во время выполнения боевых задач в ходе военной специальной операции на Украине действовал умело и хладнокровно, проявляя смелость и отвагу, играющие немалую роль в успешном исходе боя. За мужество, отвагу и самоотверженность проявленные при исполнении воинского долга, рядовой Александр Харламов был представлен к награждению Георгиевским крестом IV степени», сообщает «Мемориал памяти военным из Бурятии».

Александр Харламов погиб 16 мая. За проявленное мужество и храбрость указом президента РФ гвардии рядовой Александр Харламов награжден Орденом Мужества посмертно.

У Александра остались жена и дочь.
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