В Бурятии простятся с погибшим на Украине Александром Харламовым

27 мая в 13 часов на центральной площади села Петропавловка пройдет гражданская панихида по погибшему на Украине военнослужащему Александру Харламову.Как сообщает паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии», Александр Харламов родился 15 мая 1999 года в селе Петропавловка Джидинского района. С детства был ответственным, добрым и жизнерадостным, отзывчивым и дружелюбным, готовым всегда прийти на помощь друзьям. Являлся активным, спортивным участником всех школьных мероприятий.Увлекался настольным теннисом и имел 1 разряд, также занимался армрестлингом. Ездил на соревнования в Монголию. Увлекался игрой на гитаре. Александр пользовался уважением среди друзей. Всегда проявлял уважение к старшим, был порядочным во всех своих поступках.В 2013 году поступил в Джидинский многопрофильный техникум по профессии автомеханик. Во время обучения был активным участником ансамбля «Казачий разъезд», совместно с которым два раза ездил в Беларусь.В 2018 году с отличием окончил техникум и в июле был призван на срочную службу в войска Национальной Гвардии в Санкт-Петербург в должности водителя.В 2019 году продолжил службу по контракту в 30-й артиллерийской бригаде Войсковой части 62048, подразделения противотанкового дивизиона на должности водителя-электрика, в звании рядового. По контракту прослужил 4 года.«Во время выполнения боевых задач в ходе военной специальной операции на Украине действовал умело и хладнокровно, проявляя смелость и отвагу, играющие немалую роль в успешном исходе боя. За мужество, отвагу и самоотверженность проявленные при исполнении воинского долга, рядовой Александр Харламов был представлен к награждению Георгиевским крестом IV степени», сообщает «Мемориал памяти военным из Бурятии».Александр Харламов погиб 16 мая. За проявленное мужество и храбрость указом президента РФ гвардии рядовой Александр Харламов награжден Орденом Мужества посмертно.У Александра остались жена и дочь.