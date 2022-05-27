На Украине погиб мастер спорта по боксу из Бурятии

На Украине в ходе специальной военной операции погиб 32-летний сержант 30-й артиллерийской бригады из Бурятии Роман Гоношвили. Об этом сообщает паблик Мемориал памяти военным из Бурятии.Роман Гоношвили родился 6 мая 1990 года в селе Новоильинск Заиграевского района. Учился в Новоильинском агротехническом лицее. Был добрым, открытым юношей с жизнерадостным характером. Во время учёбы в школе активно участвовал в спортивных соревнованиях.В 2005 году Роман окончил 9 классов и поступил в школу олимпийского резерва. Более 10 лет входил в состав сборной команды Бурятии по боксу. Много раз выигрывал и становился призером республиканских, всероссийских и международных соревнований. Мастер спорта России по боксу.В 2009 году Роман поступил в Восточно-Сибирский государственный университет на отделение «Государственное муниципальное управление», который окончил отлично.20 октября 2013 года был призван в ряды Российской Армии. После окончания срочной службы в 2015 году заключил контракт. В 2020 году принимал участие в боевых действиях на территории Сирийской арабской республики. Награжден медалью Министерства обороны РФ «Участнику боевых операций в Сирии», а также знаком отличия группировки войск ВС РФ в Сирии.16 мая во время специальной военной операции на Украине, выполняя боевую задачу, в результате артиллерийского обстрела был ранен и доставлен в больницу. Скончался от полученных ранений 17 мая.У Романа осталась супруга.