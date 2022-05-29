СКОРБИМ 29.05.2022 в 12:46

На Украине погиб уроженец Закаменского района

Парень пошел служить по контракту в 2020 году
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Текст: Номер один
На Украине погиб уроженец Закаменского района
В ходе спецоперации на Украине 20 мая погиб стрелок-помощник гранатомётчик мотострелкового батальона в/ч 69647 гвардии рядовой Доржиев Бадмажап Борисович.

Как сообщает паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии», Бадмажап Доржиев родился 23 марта 1997 году в с.Мыла, Закаменского р-на. С 2005-2016 учился в Мылинской средней школе. В 2017 году получил диплом бакалавриата технической системы агроинженерии в БГСХА г.Улан-Удэ. В 2019 там же получил диплом магистратуры технологии и средства механизации сельского хозяйства. По окончании ВУЗа был призван на срочную службу в г.Чита, военный городок Песчанка. В 2020 году заключил контракт.

Бадмажап был ответственным, мужественным, был опорой своей семье, любимой девушке и близким.

Прощание и вынос состоится 2 июня в 9.00 утра, с.Мыла, Закаменского р-на.



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