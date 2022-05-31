СКОРБИМ 31.05.2022 в 12:56

В Бурятии простятся с добровольцем, погибшим в Луганской области

У Вячеслава Сергеева дома остались двое детей
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии простятся с добровольцем, погибшим в Луганской области
Сегодня жители поселка Усть-Баргузин простятся с Вячеславом Сергеевым, погибшем в ходе спецоперации в Луганской области.

Вячеслав Сергеев родился 26 января 1972 года в поселке Усть-Баргузин. С 1994 по 2000 года проходил службу по контракту в автомобильных войсках Забайкальского края.

«20 апреля 2022 года по зову сердца, чувствуя ответственность за себя, свою Родину, за ребят которые уже принимают участие в специальной военной операции на территории Украины, вступил в ряды добровольцев», - сообщает паблик «Баргузин-инфо.24/7».

У Вячеслава Сергеева остались двое детей.
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