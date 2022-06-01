В Бурятии простятся с погибшим на Украине старшим лейтенантом

2 июня в 13:00 часов в здании Районного дома культуры села Мухоршибирь состоится прощальная панихида с погибшим на Украине старшим лейтенантом Дмитрием Горлатых.Как сообщили в паблике Мухоршибирского района, Дмитрий Горлатых родился 25 марта 1998 года в селе Мухоршибирь. Детство и юность Дмитрия прошли в родном селе. С первого класса обучался в Мухоршибирской средней школе № 2. Рос добрым, отзывчивым юношей.Во время учебы в школе принимал активное участие в общественной жизни школы и класса, в спортивных соревнованиях и состязаниях, защищая честь школы на всех уровнях соревнований. Особый интерес проявлял к истории, обществознанию, математике, физической культуре. Одноклассники вспоминают Дмитрия как преданного друга, верного товарища, открытого и отзывчивого человека.После окончания школы в 2015 Дмитрий поступил в Новосибирское высшее военное командное училище (разведка). Успешно закончил обучение в 2019 году и по распределению был направлен в воинскую часть в Ленинградской области в звании лейтенанта. В ноябре 2021 года получил звание старшего лейтенанта.9 мая при выполнении воинского долга героически погиб в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.