СКОРБИМ 01.06.2022 в 17:31

В Бурятии простятся с погибшим на Украине старшим лейтенантом

Дмитрий Горлатых посвятил свою жизнь воинской службе
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии простятся с погибшим на Украине старшим лейтенантом
2 июня в 13:00 часов в здании Районного дома культуры села Мухоршибирь состоится прощальная панихида с погибшим на Украине старшим лейтенантом Дмитрием Горлатых.

Как сообщили в паблике Мухоршибирского района, Дмитрий Горлатых родился 25 марта 1998 года в селе Мухоршибирь. Детство и юность Дмитрия прошли в родном селе. С первого класса обучался в Мухоршибирской средней школе № 2. Рос добрым, отзывчивым юношей.

Во время учебы в школе принимал активное участие в общественной жизни школы и класса, в спортивных соревнованиях и состязаниях, защищая честь школы на всех уровнях соревнований. Особый интерес проявлял к истории, обществознанию, математике, физической культуре. Одноклассники вспоминают Дмитрия как преданного друга, верного товарища, открытого и отзывчивого человека.

После окончания школы в 2015 Дмитрий поступил в Новосибирское высшее военное командное училище (разведка). Успешно закончил обучение в 2019 году и по распределению был направлен в воинскую часть в Ленинградской области в звании лейтенанта. В ноябре 2021 года получил звание старшего лейтенанта.

9 мая при выполнении воинского долга героически погиб в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.

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ЗУРХАЙ
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