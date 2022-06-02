СКОРБИМ 02.06.2022 в 11:40
В Бурятии прощаются с погибшим на Украине военным врачом
Алдар Путункеев представлен к награждению Орденом Мужества посмертно
Текст: Константин Воронов
Сегодня в селе Орлик прощаются с гвардии прапорщиком Алдаром Путункеевым, погибшим на Украине в ходе проведения специальной военной операции.
Как сообщает паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии» Алдар родился 24 марта 1998 года в Улан-Удэ. Он был старшим ребёнком в семье и с детства был ответственным, добрым и отзывчивым.
С 2005 по 2015 годы обучался в Орликской средней школе. Мечтал быть военным врачом и шел к своей мечте целеустремленно. И поэтому после школы целенаправленно поступил в Военно-медицинскую Академию имени С.М. Кирова на факультет «Лечебное дело».
В начале марта был направлен на Украину для участия в специальной военной операции. Погиб при исполнении воинского долга, проявив мужество и героизм. Представлен к награждению Орденом Мужества посмертно.
У Алдара остались родители, жена и двое детей.
Как сообщает паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии» Алдар родился 24 марта 1998 года в Улан-Удэ. Он был старшим ребёнком в семье и с детства был ответственным, добрым и отзывчивым.
С 2005 по 2015 годы обучался в Орликской средней школе. Мечтал быть военным врачом и шел к своей мечте целеустремленно. И поэтому после школы целенаправленно поступил в Военно-медицинскую Академию имени С.М. Кирова на факультет «Лечебное дело».
В начале марта был направлен на Украину для участия в специальной военной операции. Погиб при исполнении воинского долга, проявив мужество и героизм. Представлен к награждению Орденом Мужества посмертно.
У Алдара остались родители, жена и двое детей.
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