На Украине погиб старший лейтенант из Еравны Баир Хандуев

Паблик «Еравна-инфо.24/7» сообщил о гибели на Украине 29-летнего старшего лейтенанта, командир миномётной батареи Баира Хандуева.Баир Хандуев родился 19 сентября 1992 года в селе Исинга Еравнинского района. С 1998 го по 2009 год учился в средней школе в села Ульдурга. В 2014 году окончил БГСХА, получил квалификацию инженера-механика сельхоз машин.В 2014–2015 гг. проходил срочную службу, затем подписал контракт. В 2017 году прошел обучение в Михайловской военной артиллерийской академии в Санкт Петербурге, по окончании обучения Баиру присвоили звание лейтенанта. 6 апреля в звании старшего лейтенанта занял должность командира миномётной батареи.«Баир всегда был деятельным человеком. В школьные и студенческие годы занимался вольной борьбой, настольным теннисом, волейболом, принимал самое активное участие в спортивных соревнованиях, неоднократно награждался дипломами, грамотами, призами. Баир не переставал придерживаться активной жизненной позиции и в годы военной службы. Был участником парада 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Награждён Медалью «Участника маневров войск (сил) «Восток-2018». Посмертно награждён Орденом Мужества за проявленную отвагу при исполнении воинского долга», - рассказали в паблике.Близкие друзья и одноклассники отзываются о Баире как о надежном товарище, преданном друге, порядочном человеке, который всегда был готов протянуть руку помощи каждому, кто в этом нуждался. Он был целеустремленным и смелым человеком, всегда достигал поставленных целей и никогда не отступал перед трудностями.